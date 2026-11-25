ドルトムントは現地時間24日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でアーセナルの本拠地に乗り込み、1－1で引き分けた。試合後、ドルトムントに所属···

試合後、「引き分けは妥当な結果か？ 」と問われたベリンガムは「そうだね。 最終的にはそんな試合だったんじゃないかな」と返答。

「相手は本当に良いスタートを切り、序盤は僕らに数々の問題を引き起こした」と、試合の入りから勢い付いていたアーセナルを称えつつも、「彼らが序盤から勢いよく出てくることは分かっていたよ」と主張。 早々と失点を喫したことは悔やみつつも、その後の戦いについては、確かな手応えを掴んだようだ。

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「間違いなくビッグマッチだったし、メガクラブと呼ばれるチーム同士の対戦だ。 アーセナルの猛攻をもう少し長く凌げれば理想的だったんだけれども、結果として、早々とゴールを割らせてしまったことは痛かった。 ただし、後半は戦術的な部分でうまく対応し、僕らも同点に追いつくことができたね」先のとおり、現在はブンデスリーガで首位に立ち、CLでも悪くないスタートを切った。 DFBポカールでも3回戦に進むなど、 は上々のシーズン前半戦を過ごしている。

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ベリンガムは「今はリーグ戦で非常に調子が良く、カップ戦も残っている。 僕らはすべての大会で、できる限り最後まで戦っていきたい」と宣言。 特に、1996－97シーズン以来、2度目の“ビッグイヤー”を目指すCLには、並々ならぬ思いがあるという。