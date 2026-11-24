PSGは主力2人をシーズン終了まで欠く見込みだ。パリのクラブは冬の移籍市場に一層強い関心を寄せるかもしれない。

いずれにせよ、問題はPSGがどう対応するかだ。 ルイス・エンリケ監督にとって極めて重要な2選手であり、フランス王者の攻撃力を象徴する2人が、数カ月にわたって不在となる。 資金を惜しまないことで知られるパリのクラブは、迫る冬の移籍市場を使って攻撃陣を補強するのだろうか。

まずはPSGがすでに擁する代役を見てみよう。 恐れられた前線のトリオで、今もプレーできるのはウスマン・デンベレだけだ。 ただし、2025年のバロンドール受賞者は負傷に悩まされることが多い。 最近も再び太ももに違和感を覚え、今季の先発出場はここまでわずか5回だ。

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PSGに残された内部の選択肢は？ 昨夏の刷新で選手の顔ぶれは大きく変わったものの、実力ある選択肢は依然として存在する。 PSGがブラッドリー・バルコラのリヴァプール移籍を認めたことは、振り返ればもちろん非常に痛い。 今ならフランス代表選手は間違いなくレギュラーになっていたはずで、それこそが本人がパリ残留にあたって望んでいたことだった。

しかし、重要な大一番ではデンベレ、ドゥエ、クヴァラツヘリアの後塵を拝することが多く、バルコラはリヴァプールで新たな挑戦を求めた。 昨夏には、ゴンサロ・ラモスがミランへ、下部組織出身のイブラヒム・ムバイェがアストン・ヴィラへ、イ・ガンインがアトレティコ・マドリーへと移り、さらに3人の攻撃的選手がフランスの首都を去った。 PSGが退団した攻撃的選手から得た移籍金は合計で約2億9000万ユーロに上る。 再投資されたのはその半分弱にとどまり、支出の大半はバルコラらの後釜に充てられた。

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サイドには、成長著しく、将来性豊かな若手2人が加わった。 アヤックスから移籍金4500万ユーロで獲得したミカ・ゴッツ（21歳）と、モナコから5000万ユーロで獲得したマグネス・アクリウシェ（24歳）だ。 両者ともすでに存在感を示しているが、より充実したプレーを見せているのはアクリウシェだ。 このフランス代表選手は、PSGのスター集団にも比較的すんなりなじんだようだ。

すでに何度か印象的な活躍を見せており、とりわけチャンピオンズリーグで際立つ。 例えば、10月のマンチェスター・シティ戦での4－2の勝利では鮮やかなゴールを決め、11月初めのビジャレアル戦での6－0の勝利では2ゴールをアシストした。 アクリウシェがクヴァラツヘリアとドゥエの穴を少なくとも時折は埋められる可能性を示した一方、アヤックスでしばしば観客を沸かせたゴッツは、エールディヴィジから現在世界最高かもしれないチームへのステップアップを、まだ十分には果たせていない。 ベルギー代表選手はPSGでまだ少し適応に苦しんでいる。

バルセロナから移籍金4850万ユーロで加入した世界王者フェラン・トーレスも、新天地でまだ安定して力を発揮できていない。 一方、何人かの若手は出場時間の増加と、実力を示す機会の拡大を期待できる。 筆頭は直近の公式戦5試合で4得点2アシストを記録し、注目を集めたセニー・マユル（20歳）だ。 下部組織出身のカンタン・ンジャントゥ（19歳）も出番をうかがう。

年初にバルサからパリへ移籍した18歳のドロ・フェルナンデスも同様だ。 それでも、負傷者が相次ぐこの異例の状況で、エンリケ監督が1月の攻撃陣の追加補強を望むことは十分に考えられる。2年弱前、PSGは冬の大型補強で好結果を得た。2025年1月、フランスのクラブはナポリからクヴァラツヘリアを移籍金8000万ユーロで迎えた。 その後の数カ月で、ジョージア代表選手はクラブ史上初となる待望のチャンピオンズリーグ制覇を実現する重要なピースとなった。

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目標とする3年連続のチャンピオンズリーグ制覇への道のりに、クヴァラツヘリアはおそらくもう力を貸せない。 その代わりに、シーズン途中に加入する別の傑出した選手が役割を果たすのだろうか。 ジュニオール・クルピなら、少なくともクヴァラツヘリアと同程度の移籍金が必要になりそうだ。 PSGにとって厳しい1カ月を経て、冬の移籍候補としてパリのクラブ内で最も注目されているのは、ボーンマスに所属するこのフランス人選手かもしれない。

クルピは優れたドリブルと卓越したボールタッチを持ち、得点力があり、非常に速い。 さらに起用法も柔軟だ。 ボーンマスでは主にセンターフォワードとしてプレーするが、左ウイングでも難なくプレーできる。 最近のフランス代表でも左サイドでプレーした。11月中旬、ジネディーヌ・ジダンがイタリア戦でクルピをデビューさせたが、チームは1－3で敗れた。3日後のトルコ戦では途中出場で左サイドに入り、30分弱の出場時間で初の代表ゴールを決め、2－1の勝利に貢献した。

ロリアンで育ち、2025年にボーンマスへ移籍した20歳には、強い関心が寄せられている。 プレミアリーグの複数の強豪に加え、PSGとバルセロナも獲得を狙っているという。 最近の