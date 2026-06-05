ブロードリーフ、創業20周年記念に全社員参加の植樹イベント～広島県三原市に「ブロードリーフの森」を創出～

株式会社ブロードリーフは、創業20周年を記念し、全社員参加による植樹イベントを広島県三原市で開催。27種2,700本の広葉樹を植え、「ブロードリーフの森」づくりを開始しました。宮脇方式を採用し、地域協働で自然再生を目指します。

株式会社 ブロードリーフ （本社：東京都品川区、代表取締役社長：大山堅司）は、2026年5月15日（金）・16日（土）の2日間、広島県三原市大和町大草にて、創業20周年記念事業として全社員参加による植樹イベントを実施しました。

本イベントでは、植樹地周辺に自生する広葉樹を中心とした27種、計2,700本の苗木を植樹し、新たな「ブロードリーフの森」づくりを開始しました。 参加者は全国各地の拠点やグループ会社の社員約800名に加え、同社が推進する環境保全活動「GrowLeafプロジェクト」の会員企業の方々も加わり、総勢約1,000名が集いました。 開会式では、広島県議会議員の桑木良典氏が挨拶し、三原市や広島県の関係者も臨席する中、地域一体となった記念すべき幕開けとなりました。 植樹には、植物生態学者の宮脇昭氏が提唱する「宮脇方式」を採用。

この方法は、その土地本来の植生に基づき、複数種類の苗木を混植・密植することで、短期間で自然に近い森を再生する手法です。 今回植えた樹種は、アラカシ、ウラジロガシ、ツクバネガシ、タブノキなど、三原市大和町周辺の神社林をモデルに選定された地域固有の広葉樹27種。 高さ約50cmの苗木を一本一本丁寧に植え、3～5年後には小さな森が形成されることを目指しています。 社員たちは班ごとに分かれ、土を掘り、根を整えながら植樹に励み、普段の業務では味わえない自然との触れ合いを楽しみました。

この取り組みは、同社が2008年から続ける「GrowLeafプロジェクト」の一環であり、これまで培った知見を活かした初の自社主導・地域協働型の森づくりです。 植樹後は、森林資源の有効活用を学ぶワークショップを開催。 間伐材を使ったうちわ作り、一本の木を余すことなく使う自由制作キット、桜の鉛筆作りなどを通じて、参加者は森を育て、守ることの大切さを実感しました。

また、会場では軽食提供やキャラクターグリーティングも行われ、同社の公式キャラクター「アースリーフ」「ライトリーフ」に加え、広島県の森づくりマスコット「モーリー」も登場し、記念撮影が行われました。 ブロードリーフは「感謝と喜び」の企業理念の下、モビリティ関連業界を中心に業務支援ソリューションやデジタルサービスを提供しており、今回の植樹イベントは、全社一体となって環境貢献に取り組む姿勢を示すとともに、ネイチャーポジティブ（自然再興）への理解を深める貴重な機会となりました。

同社は今後も、地域と連携した環境保全活動を継続し、持続可能な社会の実現に貢献していく方針です





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