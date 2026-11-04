ブロッコリー以外10品目：廃棄部分に食物繊維453%、研究が明かす

キングス・カレッジ・ロンドンの研究チームが、野菜や果物の捨て частиに可食部より豊富な食物繊維が含まれることを分析。パイナップルやスイカなど10品目のデータから、栄養摂取と廃棄量削減の両立可能性を探る。

キングス・カレッジ・ロンドン 主導の研究チームは、野菜や果物の「捨てられる部分」に、驚くべき栄養価が存在することを明らかにしました。分析の結果、ブロッコリーとフェンネルを除く10種類の農産物において、可食部よりも廃棄される部分の方が、重量比で見て 食物繊維 量が豊富であることが判明しました。この発見は、日常の食生活における栄養摂取の見直しを促すものであり、特に 食物繊維 の不足が懸念される現代の食文化に対して新たな解決策を示すものです。

廃棄部分の食物繊維含有量が突出して高い品目

ギブソン氏は、「私たちが食べる部分とほとんどの人が捨ててしまう部分との間で、食物繊維含有量に驚くべき違いがありました」と述べ、その差の大きさを強調しています。可食部と廃棄部分の相対的な食物繊維量の差が特に顕著だったのは、パイナップル、スイカ、バターナッツスクワッシュの3種類です。具体的なデータとして、パイナップルは皮と芯に果肉より453％多くの食物繊維が含まれていることが確認されました。スイカに関しても、皮部分に425％多く、バターナッツスクワッシュの場合は皮や種に326％多くの食物繊維が含まれていました。

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さらに、今回の研究で分析された通常は廃棄されてしまう部分の重量は、農産物全体の重量のうち25～48％を占めていたという事実も浮き彫りになりました。ギブソン氏はこの点について、「つまり、人々は購入した農産物のかなりの部分を捨てているということです。そして、これらの部分は私たちの食物繊維不足を解消するのに役立つ可能性があるのです」とコメントし、見かけ上の食料廃棄が実際には貴重な栄養源を失う行為につながっている可能性を指摘しています。

推奨される活用法と心理的障壁の実態

もちろん、皮や種などの廃棄部分が栄養豊富であるからといって、それらが必ずしもおいしく食べられるとは限りません。論文の共著者でありキングス・カレッジ・ロンドンの腸生理学者であるバラージュ・バイカ氏は、この点について重要なニュアンスを伝えています。氏は、「重要なのは、食物繊維の摂取量を増やすために『バターナッツスクワッシュの皮と種を100g』食べることを推奨するわけではないという点です」と断りを入れた上で、より実用的なアプローチを提案しました。

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バイカ氏によれば、むしろ「見過ごされがちな果物や野菜の部位を日々の食事に有効活用することで、シンプルかつ持続可能な方法で食物繊維摂取量を増やす機会が得られる」という点が本質的な意義です。この考え方は、無理な食事制限や不味い食材の強制摂取ではなく、料理の一部として自然に廃棄部分を組み込むことを目指しています。研究チームは、単に「捨てるな」と言うだけでなく、どう調理し、どう組み合わせるかという具体的な知見を提供することに重点を置いています。

消費者の意識調査と教育の必要性

研究チームは、このコンセプトの実用性を検証するため、キングス・カレッジ・ロンドンの教職員や学生ら40人からなるフォーカスグループを用いた調査を行いました。その結果、参加者は通常廃棄される部分を食べるというアイデアに対して、物理的な抵抗感以上に心理的な障壁を感じていることがわかりました。皮や種を食べることへのアレルギーや、美意識に関する懸念などが背景にあるようです。

しかし興味深いことに、参加者たちは「根から葉まで」食べる習慣を受け入れる上で、環境問題への意識よりも栄養上の利点をより強い動機付けとして捉えていました。論文の筆頭著者でキングス・カレッジ・ロンドンの研究助手であるジョージア・ブラウン氏は、「参加者は、環境の持続可能性よりも栄養上の利点、特に食物繊維含有量をより強い動機付けとして捉えていました」と述べています。この知見は、食品廃棄削減キャンペーンにおいて、環境保護のメッセージだけでは効果に限界があることを示唆しています。

ジョージア・ブラウン氏と研究チームは、野菜や果物の廃棄部分まで食べることの栄養上の利点を広めることで、消費者教育を進めることが重要だと考えています。否定的な先入念や心理的抵抗感を克服するためには、なぜその部分を食べることが体に良いのかという科学的根拠に基づいた情報を提供し、具体的な調理法を示すことが有効であるという結論に達しました。この研究は、持続可能な食生活の実現に向けて、栄養学的観点からの新しい可能性を開くものと言えるでしょう。