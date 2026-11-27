ブロッコリーの茎部分を最大限に活用した、低カロリーで栄養価の高い料理レシピ集。トースター調理や電子レンジを活用した時短レシピから、だしを取る工夫まで、食材を丸ごと楽しむ方法を解説します。

ブロッコリー は、つぼみ部分だけでなく、茎の部分にも豊富な栄養素が含まれており、調理方法次第で美味しく食べることができます。 今回は、 ブロッコリー の茎を活用したヘルシーで美味しい料理の レシピ と、その調理のポイントを紹介しています。

まず初めに紹介されるのは、ブロッコリーとトースターでカリッと焼いた油揚げを、かつお節と酢しょうゆで和えた副菜です。 この料理は1人分あたりわずか104kcalと低カロリーで、食事中の栄養バランスを整えるのに適しています。 調理のポイントとしては、ブロッコリーの茎は厚めに皮をむき、食べやすい大きさに切ってからつぼみと一緒にゆでることが重要です。 これにより、茎とつぼみの食感の差を最小限に抑え、全体として統一された味わいに仕上げることができます。

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カニ缶とブロッコリースープで温まる

次に紹介されるのは、カニ缶のうまみを生かしたスープです。 ブロッコリーをカニ缶の汁で温め、卵とじにすることで、体が芯から温まる一品が完成します。 この料理も1人分89kcalと軽量ですが、たんぱく質や旨味が豊富で、食欲が落ちがちな時期や寒い日に最適なメニューです。 茎を皮を厚めにむいて幅5mmに切ると、つぼみと同じくらいの時間で火が通りやすくなり、調理時間の短縮と均一な茹で加減を実現できます。

さらに、ブロッコリーの茎1株分と玉ねぎを使ったポタージュスープも紹介されています。 ミキサーにかけてなめらかにし、牛乳を加えることでまろやかな味わいに仕上げたこのスープは、見た目は上品ながらも素材の旨味が凝縮されています。 茎の下1cmほどは切り落とし、皮をむいて輪切りにし、柔らかくなるまで煮てからミキサーにかけることがポイントです。 この工程を通じて、硬い外皮の部分まで無駄なく活用でき、環境にも優しい料理と言えます。

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外皮からだしを取る和風スープ

また、ブロッコリーと長芋をミキサーにかけ、白みそで味を調えた和風スープも魅力的です。 ここでは、茎のかたい外皮までだしとして活用するというアイデアが光ります。 外皮を水から煮出してだしを取ることで、捨てる部分がほとんどなくなり、食材を丸ごと味わうことができます。 このスープは、日本の伝統的な味覚と栄養価の高い野菜を組み合わせた、健康的で満足感のある一品です。

さらに、電子レンジで加熱した茎とわかめを使った、からし酢みそをかけたヌタ風のお漬物も紹介されています。 この副菜はわずか10分で完成するため、急ぎの場面やあと一品欲しい時にも便利です。 茎のかたい皮を切り離し、中の柔らかい部分を拍子木切りにすることで、シャキシャキとした食感が引き立ち、酢と辛子の相乗効果で食欲をそそる味になります。 油揚げを薄切りにした茎に小麦粉と米粉の衣をつけてサクッと揚げた料理も、おつまみとして最適です。

揚げ物料理と鶏ひき肉のつくね

粗塩とカレー粉を振りかけることで、シンプルながら深い味わいとなり、ビールや日本酒との相性も抜群です。 茎は厚めに皮をむいてから幅5mmの薄切りにし、火の通りが早いため10分ほどで調理が完了します。 最後に紹介されるのは、みじん切りにした茎を鶏ひき肉に混ぜたつくねです。 甘辛いタレをからめて、ゆでたブロッコリーとプチトマトを添えることで、彩り豊かな見た目とバランスの取れた栄養摂取が可能です。

茎を混ぜるのは肉ダネに粘りが出てから行うことがポイントで、これによりシャキシャキとした食感がアクセントになり、噛む喜びが得られます。 これらのレシピを通じて、ブロッコリーの茎を無駄にせず、美味しく活用する方法を学び、日々の食生活に取り入れることで、健康的で満足度の高い料理体験を得ることができるでしょう。