新監督を迎えたマンチェスター・ユナイテッドがブレントフォードにオールド・トラッフォードで史上初の4-0敗戦を喫した。ポチェッティーノ監督率いるユナイテッドはチャンスを作れず、ホームチームの完全な勝利に終わった。

新監督を迎えたユナイテッドの苦境は続いている。 指揮官にとっては プレミアリーグ で2敗目となり、前節アンフィールドでリヴァプールに敗れた試合と同じスコアでの黒星となった。

最初の決定機を迎えたのはマンチェスター・ユナイテッドだった。4分、ジョシュア・ザークツィーがペナルティエリア内に侵入してシュートを放ったが、GKクィービーン・ケレハーがセーブした。 その4分後にはFKからのクロスにハリー・マグワイアが頭で合わせたものの、ヘディングはクロスバーを直撃。11分にはブルーノ・フェルナンデスもヘディングで狙ったが、ボールはファーポストの脇を通過した。 試合の流れに反して、15分にはブレントフォードが先制のチャンスを迎えた。

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クロスに合わせたジェイドン・アンソニーのボレーを、GKセネ・ラメンスが見事な対応でクロスバーに弾き出した。 ユナイテッドは18分、パトリック・ドルグが好機を逃した。 ユナイテッドは54分、エリア内でボールを受けたドルグがダイレクトでシュートを放ったが、ケレハーに阻まれた。60分にはユーリ・ティーレマンスがエリア外から曲げるシュートを放ち、1点を返しかけたものの、ボールはクロスバーに当たった。62分にはペナルティエリア内でのヨロのシャーデへのタックルについてVARによるチェックが行われたが、PKは与えられなかった。