ブレントフォード、オールドトラファドで90年ぶり勝利 マンチェスターユナイテッド4失点
ブレントフォードはマンチェスターユナイテッドを4-0で破り、1937年以来の古場での勝利を飾った。キース・アンドリュース監督は選手に更なる攻撃的姿勢を求めた。
ブレントフォード の キース・アンドリュース 監督は、土曜日にマンチェスター・ユナイテッドを4-0で下し、約90年ぶりにオールド・トラッフォードで勝利したことについて「少し現実離れした感覚」と認めた。
この試合でブレントフォードは前半にカラム・ウィルソンが2得点を記録すると、終盤にはクリストフェル・アイェルと途中出場のケヴィン・シャーデが得点を挙げた。Also readUFO、超能力批判「大槻教授」が90歳で大往生「TVタックル」で伝説的激論…Ｘで追悼続々
月曜日のエヴァートン戦に続き、ブレントフォードはリーグ戦で2試合連続の4-0の勝利を収めた。
オールドトラファドでの歴史的勝利の背景
ブレントフォードは土曜日のプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドを4-0で下し、1937年2月13日以来となるオールド・トラッフォードでの勝利を挙げた。
この勝利は、相手チームが傷を負い、監督就任後初のホームゲームに臨む中で成し遂げられたものとなった。
キース・アンドリュース監督は、この節目の一日を「少し現実離れした感覚」と認めながらも、選手たちには攻撃でさらに積極性を見せるよう求めた。
カラムウィルソン活躍と監督の冷静な評価
2試合連続で4得点を挙げ、カラム・ウィルソンの2ゴールを見届けた後、キース・アンドリュース監督は選手たちには「もう少しブレーキを緩めてほしい」と求めた。
「夢の劇場」でブレントフォードが4得点を挙げた一方、マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアとユーリ・ティーレマンスはクロスバーをたたいた。
セップ・ファン・デン・ベルフ、キーン・ルイス＝ポッター、マイケル・カヨーデはいずれもゴールライン上でクリアした。
それでもアンドリュース監督は、選手たちにさらに思い切って攻めるよう促していたと明かした。
選手に求める攻撃的姿勢と将来展望
「あのエリアに入れば、短いパスの連係でも、クロスでも、クロスからの二次攻撃でも、いつだって得点できると思っている」とアンドリュース監督は語った。
ブレントフォードは非常に優れており、とても優秀な選手がいると監督は自チームの評価を行った。
次は月曜日のエヴァートン戦が次の課題となるが、現在の勢いを維持するための指示が続いている。
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