ブレントフォードはケルンの若手スター、サイード・エル・マラの獲得で合意間近だ。10代の選手はロンドンへ移籍する見込みで、ブレントフォードはプレミアリーグのライバルを退けてブンデスリーガで注目される同選手の獲得競争を勝ち取った。

ブレントフォード は ケルン の若手スター、 サイード・エル・マラ の獲得で合意間近だ。10代の選手はロンドンへ移籍する見込みで、 ブレントフォード は プレミアリーグ のライバルを退けて ブンデスリーガ で注目される同選手の獲得競争を勝ち取った。

ブレントフォードは大幅条件改善オファーを提示し、20歳の選手の獲得目前だ。 総額最大5000万ユーロで、うち4500万ユーロは保証移籍金、残りは容易達成のパフォーマンスボーナスだ。 移籍が成立すれば、2018年にアンソニー・モデステが天津権健へ移籍した際の2900万ユーロを超え、ケルンのクラブ記録となる。 ケスラーは取締役会の承認を待つが、額が大きいため形式的な手続きに過ぎない。

契約には15％の転売条項が含まれており、今後「エル・マラ」がプレミアリーグなどで成功した場合、ケルンも利益を得られる仕組みだ。 移籍金は両クラブが合意済みで、19歳のFWの正式発表へあと一歩だ。 母親が代理人として交渉し、金曜日までに最終承認を出す見込みだ。 ブレントフォードは欧州ライバルに奪われないようオファーに期限を設定した。

ケルンのトップチームで1シーズンしかプレーしていないが、本人はすでにブレントフォード加入を希望。 クラブはロンドンへの移籍を決断させるため破格の条件を提示し、年俸400万ユーロ超の固定給を用意した。 これは彼が欧州屈指の若手アタッカーであることを示している。 エル・マラの加入で、ブレントフォードに強力なドイツ人ウイングコンビが誕生するかもしれない。

ドイツ代表5試合出場経験のある同胞ケヴィン・シャデと共に攻撃陣に加わる。2人の共通点が生かしやすく、多様性豊かなロッカールームでも10代の彼がイングランドサッカーに早く適応すると期待される





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