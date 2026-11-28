ブルーノ・フェルナンデスがブレントフォード戦に間に合うか不透明な中、マウリシオ・ポチェッティーノ監督がエンゾ・カナ＝ビイクをマンチェスター・ユナイテッドの練習に参加させた。

ル・アーヴルからオールド・トラッフォードへ、カナ＝ビイクの歩み 今回の練習参加は、カナ＝ビイクにとってクラブでの成長を示す大きな一歩だ。 ユナイテッドは2025年4月、フランスのル・アーヴルから10代のストライカーをフリーで獲得することで合意し、同年7月に正式に移籍を完了させた。

ファンは今もカナ＝ビイクのトップチームデビューを待っている。 ユナイテッドは経験を積ませるため、加入後すぐにINEOS傘下のスイスのクラブ、ローザンヌ・スポルトへ期限付き移籍させた。 そこで公式戦26試合に出場して1得点を記録。 その後マンチェスターに戻り、今季はU-21チームで4試合に出場している。

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若手を信頼してきたポチェッティーノ監督の実績を踏まえれば、近いうちにトップチームに招集される可能性もある。 プレミアリーグの降格圏に沈むユナイテッドにとって、土曜日の試合は非常に重要だ。8月以来トップリーグで勝利がない中、前回のブレントフォード戦の結果を再現し、ポチェッティーノ監督のホーム初戦を白星で飾りたいところだ。 ユナイテッドが勝ち、イプスウィッチがホームでアストン・ヴィラに敗れれば、少なくとも一時的に降格圏を脱出できる。