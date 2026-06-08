ブルージェイズはメジャー40人枠からジャリエル・ロドリゲス投手を外し、トーマス・ナンス投手をILから復帰させた。ロドリゲスは今季防御率7.71で苦戦し、チームは投手リソースを再編成する方針を示した。ナンスは過去の実績を持ち、クリティカルなリリーフローテーションを強化する役割を担う。

ブルージェイズ は8日（日本時間9日）に、メジャーで40人枠に登録されていたジャリエル・ロドリゲス投手（29歳）を外し、実質的に戦力外のDFA（Designated For Assignment）とすることを発表した。

ロドリゲスは今季にわたり10試合に登板し、1敗1勝の成績で防御率7.71という低い数字に終わった。 これはチームにとっては大きな投手リソースの喪失となる要素である。 ロドリゲスの外部処分は、ブルージェイズが今季のローテーションとクローザー群の投手陣を再編成し、リッシュファイングを図る試みの一環として行われたと見受けられる。 同日、ブルージェイズは州内に戻る予定だったトーマス・ナンス投手（35歳）を、15日間の負傷者リスト（IL）から復帰させたことを報告した。

ナンスはキューバ出身で、2009年から中日ドラゴンズでプレーしていた。2022年に横浜で出場したメジャー選手時代には、56試合に登板し45ホールドポイントを記録し、中継ぎ投手として最優秀を受賞した実績を有する。23年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では同国代表として活躍したものの、大会後の再来日便に乗らず亡命するという劇的な選択をした。 中日からは契約解除され、翌年のシーズンにブルージェイズと5年契約で3,200万ドル（約535,500万円）を運び移転した。

昨季は主に救援ローテーションの一員として活躍し、66試合に登板して3勝2敗の記録を残したが、シーズン終盤の調子低下によりドジャースとのワールドシリーズではロースター外となった。12月にはDFAとなり、ウェーバーにかけられたものの獲得球団は現れず、3Aに降格した。 今季は3Aで11試合に登板し、1勝0敗、防御率2.63と良好な成績を残し、5月11日（あるいは12日）にメジャー・リグへ昇格していた。 ブルージェイズの投手陣にとっては、ロドリゲスの外す今回の動きはタンクトップに置き替えをもたらすための試行錯誤といえる。

ロドリゲスは打撃の手前の仕事がうまくできなかった投手として評価され、その影響でロースター外の決断に至った。 対照的に、ナンスの復帰はチームの深みを取り戻し、リリーフ投手ローテーションにプラスのバランスをもたらす。 ナンスは過去の実績と経験を活かして、ペイントに横断的に出て成功へ導く可能性が高い。 球団内部では、失われた投手の救援線を一気に補うためにインターナショナル・アカデミーからの新規投手の発掘や、メジャーでの軽量投手の模索が進行しているという報告もあり、これらがブルージェイズの戦力再編成における鍵となる。

さらに、選手起用の柔軟性を確保するために、1年、2年の短期契約を結ぶことで投手陣のレベルアップに注力している。 以上のように、ブルージェイズは投手スカウトと医学的評価を統合した戦略で、投手成長とチーム価値の向上を図る方針を掲げている。





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