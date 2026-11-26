マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、チャンピオンズリーグのスポルティングCP戦で2得点を記録。試合前の表彰を受けると同時に、約7年ぶりの古巣復帰の可能性を完全に否定せず、現在もクラブに強い愛着を持っていると語った。

ブルーノ・フェルナンデス は試合前に特別な表彰を受け、 マンチェスター・ユナイテッド が2-2で引き分けた チャンピオンズリーグ の一戦で2得点を記録。 試合後、 スポルティングCP 復帰の可能性を決して閉ざさないと語った。

ユナイテッドの主将はゴール後の喜びを控えた理由を説明し、スポルティングがFCポルトと対戦する前に、タイトル争いへの助言も送った。 マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、スポルティングCPで再びプレーする可能性を決して閉ざさないと強調した。 約7年ぶりにジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムへ戻った水曜日のチャンピオンズリーグの一戦では、2得点を挙げ、試合は2-2の引き分けに終わった。 キックオフ前にはクラブ会長のフレデリコ・ヴァランダスから、背番号8をあしらった額入りの記念品を贈られた。

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ポルトガル人MFは、スポルティングとの変わらぬ絆について温かく語った。