ブルージェイズ内野手、19試合ぶりの本塁打で復調の兆し―トロント戦で11号弾

トロント・ロジャーズセンターで開催されたブルージェイズ対マリーンズ戦で、内野手が19試合ぶりに本塁打を放ち、復調の兆しを見せた。スランプからの脱却に向けた調整と新フォームが功を奏し、今後のプレイオフ争いに大きく影響する見通し。

トロント ・ロジャーズセンターで行われた米大リーグの ブルージェイズ 対マリーンズ戦（2024年5月27日）で、 ブルージェイズ の内野手が久々のホームランを放った。 昨夜（日本時間5月28日）に行われた本拠地戦で、同選手は6回表、1アウトの場面で3打席目にして、左腕投手ナーディの外角チェンジアップを完璧に捉えた。

この一打は角度30度、速度101.6マイル（約163.4キロ）で飛び、飛距離は393フィート（約119.7メートル）に達し、右中間後方のブルペンへと直進した。 これにより、選手は19試合ぶりに本塁打を記録し、通算11号となった。 スタジアム全体が歓喜に包まれ、地元ファンは総立ちで拍手を送った。 選手はホームベースを回ってベンチに戻ると、チームメイトから祝福の言葉と拍手を受け取り、笑顔でその瞬間を楽しんだ。

このホームランは、選手が5月初旬に調子を上げ始めたことと深く関係している。5月1日から5日までの5試合連続で本塁打を放ち、勢いに乗っていた岡田選手は、その後打席での角度が安定せず、18試合連続で本塁打が出ないというスランプに陥った。 さらに、5月19日から20日のヤンキース戦以降、22日から23日にかけては4試合連続で安打がなく、24日にはスタメンから外れて守備だけの出場に留まった。 その結果、5試合、19打席連続でヒットが出ないという厳しい状況が続いた。

しかし、選手は諦めずに調整を続け、5月24日のパイレーツ戦では1打席目に右翼フェンス直撃の二塁打を放ち、ここから3試合連続でヒットを記録した。 前日の5月26日（現地時間27日）のマリーンズ戦では、14試合ぶりのタイムリー（右前適時打）も放ち、復調の兆しを見せた。 選手はバットの握り方やスイングの角度を微調整し、バットの色も黒に変更するなど、細部にわたる試行錯誤を重ねている。 その結果、打球の角度と速度が安定し、再び長打力を発揮できるようになってきた。

今回のホームランは、選手にとって大きな自信となり、今後の試合でも打線の中心として期待が高まる。 ブルージェイズはこの勢いを活かし、残りシーズンに向けてプレイオフ争いを加速させる見通しだ。 ファンは選手の復活劇に胸を躍らせ、次の対戦でもさらなる活躍を期待している





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MLB ブルージェイズ 本塁打 復調 トロント

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