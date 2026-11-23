マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、今週のチャンピオンズリーグで古巣スポルティングCPと対戦する。137試合64得点を記録し現在もファンに愛される彼は、約5年ぶりにリスボンのスタジアムに戻る。不振に苦しむユナイテッドだが、フェルナンデスはポチェッティーノ監督の方針を支持し、好調な古巣相手に難題に挑む。

マンチェスター・ユナイテッド 主将 ブルーノ・フェルナンデス が今週、ジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムに戻る。2020年の移籍後、 スポルティングCP と対戦するのは初めて。 不振に苦しむチームを率い、欧州の舞台で好調な古巣との難しい一戦に臨む。

今回のチャンピオンズリーグの一戦は、フェルナンデスにとって大きな節目となる。 リスボンでの活躍を通じて欧州屈指の選手となったポルトガル代表MFは、スポルティングCPで137試合に出場し64得点を記録。 今もクラブのファンに愛されている。 約5年前にオールド・トラッフォードへ移籍して以来、公式戦で古巣と対戦するのは初めてだ。

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で「スポルティングで経験したすべてのことに、大きな喜びと感謝を感じている。 とても愛着があり、強い情熱を抱いているクラブだ。 これからもずっと心の中にあり続ける」と語った。 ユナイテッドには難しい戦いが待っている。

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スポルティングCPは今季の欧州での戦いを好調にスタートさせ、チャンピオンズリーグの開幕から4試合で3勝を挙げた。 今季のユナイテッドには欠けている安定感と戦術面での規律を示している。 フェルナンデスにとっては、今秋にポルトと3-3で引き分けた波乱の一戦に続き、ユナイテッド加入後2度目のポルトガル勢との公式戦となる。 ポチェッティーノ監督の下でのユナイテッドの戦い方には、特に最近のリヴァプール戦で崩れた後、厳しい目が向けられている。

結果は振るわないものの、フェルナンデスは選手たちの取り組みと指揮官の方針を公に支持している。 「結果には表れず、チームがやった多くの良いことが見えなくなってしまう」と話した。