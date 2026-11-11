ブルワーズのパット・マーフィー監督、最優秀監督賞に史上初の3年連続選出

全米野球記者協会（BBWAA）が今季の最優秀監督賞を発表し、ブルワーズのパット・マーフィー監督がナ・リーグで史上初の3年連続選出された。今季は103勝59敗で球団記録を更新し、球団史上初のワールドシリーズ制覇を果たしている。

全米野球記者協会 （BBWAA）は10日（日本時間11日）、今季の 最優秀監督賞 の受賞者を発表した。ナ・リーグでは、 ブルワーズ の パット・マーフィー 監督（67）が選出され、同賞を史上初めて3年連続で受賞した。

3度以上の受賞は史上10人目となる。マーフィー監督は20の1位票を獲得し、124ポイントを集めた。ナ・リーグの最終候補は3人で、投票の結果が今回の選出につながった。

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マーフィー監督の経歴と3年連続受賞までの歩み

マーフィー監督は、大学でコーチを務めた後、パドレスでフロントやマイナーチームの監督として経験を積んだ。その後、ブルワーズとの関わりが深まっていく。

2016年からブルワーズのベンチコーチを務め、2023年オフにクレイグ・カウンセル監督がカブスに移籍したことに伴い監督に昇格した。ベンチコーチから監督へという道筋は、この時点で完成していた。

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監督1年目の2024年は93勝69敗でチームを地区優勝に導き、最初の最優秀監督賞を受賞した。2年目の昨季は球団最多記録となる97勝65敗で地区優勝を果たし、史上4人目の2年連続同賞受賞者となった。

今季は103勝59敗で球団記録を更新した。2年連続で両リーグ最高勝率をマークし、球団史上初のワールドシリーズ制覇も達成している。

3季の勝ち星は93勝、97勝、103勝と増え続けた。負け数も69敗、65敗、59敗と減っており、チームの成績は3シーズンにわたって上向きに推移したことになる。

最終候補のマッティングリー監督とワイス監督の実績

ナ・リーグの最終候補は、マーフィー監督のほか、フィリーズのドン・マッティングリー監督（65）とブレーブスのウォルト・ワイス監督（62）の2人だった。最終的な投票では、ワイス監督が2位、マッティングリー監督が3位の票を獲得している。

マッティングリー監督は、前任者の解任に伴い4月下旬にベンチコーチから監督に抜擢された。監督就任後、チームをポストシーズン（PS）進出に導いた点が評価の対象となった。

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ワイス監督は、チームを3年ぶりの地区優勝に導いた。地区優勝という結果は、ブレーブスにとって3年ぶりの出来事である。

3人のうち、ベンチコーチから監督に昇格した経歴を持つのはマッティングリー監督とマーフィー監督である。マーフィー監督も2023年オフにベンチコーチから監督へ昇格しており、両者は同じ経路で指揮官になった。

記録が示す球団の躍進と今後の注目点

今回の受賞は、ブルワーズが3シーズンで積み上げた勝ち星の増加と、球団記録の更新、そしてワールドシリーズ制覇という実績が背景にある。球団史上初の世界一を経験した指揮官が、3年連続で同賞に選ばれた形だ。

受賞者の数字を見ると、マーフィー監督は3度以上の受賞者として史上10人目に名を連ねた。2年連続での受賞は史上4人目にあたり、単年度の好成績だけでなく継続的な評価を受けていることが分かる。

今回の発表で明らかになった事実は、受賞者の選出、獲得票数、最終候補3人の順位と実績にとどまる。今後の日程や追加の発表については、現時点で情報は示されていない。