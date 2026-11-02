ブルワーズがコントレラスの球団オプションを行使、世界一後の戦力再編が始動

ブルワーズは2日（日本時間3日）、正捕手ウィリアム・コントレラスの1450万ドルの球団オプションを行使したと発表した。救援右腕センザテラや控え捕手サンチェスのオプションは行使せず、40人枠の整理も進めて来季の編成方針を示した。

今季、球団創設以来初の ワールドシリーズ 制覇を果たした ブルワーズ が、来季に向けた戦力再編へ早くも動き出した。 ブルワーズ は2日（日本時間3日）、正捕手 ウィリアム・コントレラス の 球団オプション を行使したと発表した。米移籍情報サイト「MLBトレード・ルーマーズ」が同日伝えた。

発表された内容は、コントレラスの年俸1450万ドル（約22億9000万円）に関する球団オプションの行使である。一方でブルワーズは、救援右腕アントニオ・センザテラの1400万ドル、控え捕手ゲーリー・サンチェスの850万ドルの契約オプションは行使しなかった。世界一を経た直後のオフに、主力の確保と契約整理を同時に進めた形だ。

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コントレラス残留で主力捕手を確保

ブルワーズは、ウィリアム・コントレラスの球団オプションを行使し、正捕手の来季続投を決めた。コントレラスは攻守の中心選手で、ワールドシリーズでMVPを獲得するなど世界一に大きく貢献している。

球団オプションとは、契約期間の満了後も球団側が一定の条件で契約を延長できる権利を指す。今回の行使によって、年俸1450万ドルの契約が来季も続くことになる。ブルワーズは戦力の柱となる捕手を、自らの判断で手元に残した。

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ブルワーズはセンザテラとサンチェスのオプションを行使しなかった。救援右腕のセンザテラには1400万ドル、控え捕手のサンチェスには850万ドルの契約オプションが設定されていたが、球団はいずれも選ばなかった。主力捕手の残留と控え捕手の契約不行使は、同じオフの判断として並んでいる。

40人枠整理と外野手バドゥーの移籍

ブルワーズは40人枠の整理も進めており、外野手アキル・バドゥーをウエーバーを通じてパイレーツへ移籍させた。ウエーバーとは、球団が所属選手を他球団に譲り渡す際に用いられる手続きである。

40人枠とは、球団がメジャーリーグの契約下に置く選手の登録枠を指す。今回、救援投手ブライス・ウィルソンとジャレッド・ケーニグもこの40人枠から外れた。枠に空きを作ることで、球団は来季の編成に向けた新たな選手の登録を行いやすくなる。

ケーニグはすでにFA（フリーエージェント）を選択しており、ウィルソンにも同様の権利がある。両投手は40人枠から外れた時点で、ブルワーズの来季ロースターから離れる形となった。FAの権利を持つ選手は、他球団と契約交渉を行える立場にある。

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限られた予算で育成と適材適所を貫く

ブルワーズは限られた予算の中で、選手の育成と適材適所の起用を徹底してきた。その結果、メジャー最高勝率から世界一へと駆け上がったとされる。頂点に立ったあとも、その基本方針は変わらない。

主力を確保しながら、契約条件と戦力のバランスを見極める姿勢は、今回のオプション行使と不行使の組み合わせにも表れている。コントレラスを残し、センザテラとサンチェスの契約は行使しないという判断は、限られた資金を誰に配分するかという選択の結果と読み取れる。

球団が掲げる「WIN OUR WAY（自分たちのやり方で勝つ）」の哲学は、オフのチーム編成にも貫かれている。今回の発表は、その哲学が世界一の後も来季の戦力づくりに続いていることを示すものだ。