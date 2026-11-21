ブルワーズのクーパー・プラット内野手は、NLCSでドジャースを4連勝で破った際、敵地であるドジャースタジアムがレギュラーシーズン並みであるとした。サンディエゴとの違いを指摘し、プレッシャーの低さを示唆。

ミルウォーキー・ブルワーズ の クーパー・プラット 内野手（22）が、ナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で ロサンゼルス・ドジャース を4連勝で下した際、敵地での試合体験について驚くべき所見を明かした。米紙「カリフォルニア・ポスト」は21日（日本時間22日）、プラットの発言を報じ、 ドジャースタジアム における観客の反応がプレーオフ特有の激しいものではないと指摘した。

ドジャースタジアムをレギュラーと評価

プラットはポッドキャスト番組「Baseball Is Dead」に出演し、今ポストシーズンで対戦した各球団の本拠地が提供する雰囲気の違いについて詳細に語った。彼によると、ドジャースとの対戦時は理由こそ不明だが、まるでレギュラーシーズンの試合を行っているかのような感覚だったという。この発言は、野球ファンやメディアの間で、ドジャースファンの熱狂度合いに対する新たな議論を巻き起こす可能性を秘めている。

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彼はロサンゼルスの環境が、他の強豪球場で見られるような極端なプレッシャーを生み出さないことを示唆した。チームメイトやサポーターからの期待が重荷にならず、選手たちがリラックスしてプレーできる環境であったと解釈される発言である。この感覚の違いが、ブルワーズがシリーズで優位に立つ要因の一つとなったかどうかも注目されている。

サンディエゴとの圧倒的な差

プラットが特に印象に残ったのは、サンディエゴ・パドレスの本拠地での試合だったと語った。彼はその激しさを「心臓が胸から飛び出しそうなくらい激しく鼓動していた」と表現し、観客の行動を具体的に描写した。パドレスのファンは試合中、全員がタオルを振り続けており、投手がストライクを1球投げるたびにスタジアム全体が叫び声を上げたという。

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彼はサンディエゴでは最後まであの雰囲気に慣れることができず、精神的な負担を抱えていたことを認めた。一方、ドジャースとの対戦では、その種の極端な圧力に直面しなかったため、心理的に安定してプレーできたのだという。この対比は、異なるチームのファン文化が選手のパフォーマンスに与える影響の大きさを浮き彫りにしている。

プラットはドジャースタジアムについても「もちろん静かだったわけじゃない。盛り上がる時は本当に大きな歓声だった」と述べ、無音状態ではなかったことを強調した。しかし、サンディエゴやタンパベイとは明確に違う、より抑制された反応だったと説明した。この差異を「プレッシャーを感じなかった」という文脈で捉えるならば、ドジャースのサポーターが敵チームに対して過度な嫌がらせを行わなかった可能性を示している。

雪辱の歴史的背景と今後の展開

この発言の背景には、両球団の歴史的なライバル意識がある。ブルワーズは昨季のリーグ優勝決定シリーズでもドジャースと対戦したが、この時は4連敗を喫して優勝を逃していた。今季、ブルワーズは同じ相手に対して4連勝で逆転勝ちを収め、見事に雪辱を果たした。この逆転勝利は、選手たちの成長や戦術的な改良を物語っているが、プラットの発言は心理的な要素にも言及している。

同紙は、ドジャースが敗退後もブルワーズの選手から挑発的な発言を浴び続けていると伝えている。プラットのコメントは、単なる試合感想ではなく、相手チームやそのファンに向けたある種のメッセージとしても機能している可能性が高い。野球界において、敵地での心境の違いを公言することは稀な事例であり、今後の両チームの再対戦時のムード作りにも影響を与える可能性がある。

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22歳の若手選手がこうした洞察を披露したのは、彼が高いメンタルヘルスの安定性と、試合の瞬間瞬間を客観視する能力を持っていることを示している。ブルワーズにとって、ドジャースタジアムという特殊な環境を「レギュラー並み」と捉えられたことは、大きな心理的優位性となった。今季のポストシーズンを通じたこうした体験は、来季への意欲向上や、他のチームとの対戦戦略にも活かされていくことになる。