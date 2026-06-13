ブルワーズのミジオロウスキー、準完全試合で初完封勝利と歴史的快投

24歳のジェーコブ・ミジオロウスキー投手がフィリーズ戦で9回を1安打に抑え15三振、95球でマダックスを達成。初回には104.5マイルの直球で主砲シュワバーを空振り三振。史上最多のマダックスでの15奪三振を記録。

ブルワーズ の怪物右腕、 ジェーコブ・ミジオロウスキー 投手（24）は、12日（日本時間13日）、本拠でのフィリーズ戦に先発し、1安打に抑え 15三振 を奪う圧巻の投球で 準完全試合 を達成、自身初の 完封勝利 を挙げた。6対0で迎えた9回2死、1ボール2ストライクからの4球目、クロフォードを103.1マイル（約165.9キロ）の直球で空振り三振に仕留めると、ミジオロウスキーは両手を天に突き上げ大喜び。

立ち上がってゲームセットを待ち構えていた本拠ファンも大歓声で快投を称えた。 メジャーデビューからちょうど1年になるこの日、歴史的な快投で球史に名を刻んだ。 初回、先頭で両リーグ最多24本塁打を放っている主砲シュワバーを迎えると、2ボール2ストライクからの5球目、外角低めに104.5マイル（約168.1キロ）の直球を投じ空振り三振。2008年のピッチトラッキングシステム導入以降、先発投手による最速記録となった。

この回、ターナー、ハーパーと3者連続三振に仕留めると、勢いに乗った。9回まで許した走者は4回にシュワバーに浴びた中前打による1人のみ。 自己最多15三振を奪って95球で「マダックス」（100球未満での完封勝利）での完封勝利を挙げ、準完全試合を達成した。 大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、95球のうち74球がストライクで、1988年に投球数の記録が始まって以来、「マダックス」での15奪三振は史上最多だという。 注目すべきは、そのうち12三振を100マイル（約160.9キロ）以上の直球で奪った点にある。

ミジオロウスキーはクラウダー大学から2022年ドラフト2巡目（全体63位）でブルワーズに入団。 ちょうど1年前の6月12日にカージナルス戦でメジャーデビューを果たし、5回無安打無失点で初勝利を挙げるなど、その才能は当初から高く評価されていた。 今回の快投は、デビュー1年目での飛躍的な成長を示すとともに、若き右腕がメジャーでもっとも恐るべき投手の一人として認識される瞬間となった





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ジェーコブ・ミジオロウスキー ブルワーズ 準完全試合 完封勝利 マダックス 15三振 MLB 最速記録

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