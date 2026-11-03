ブルワーズ監督マーフィー、ヤンキース批判発言でヤンキースGMに謝罪

ミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が、ワールドシリーズ勝利後にヤンキースを批判した発言について、同球団のブライアン・キャッシュマンGMに直接謝罪した経緯を報じる。

スポーツ専門局ESPNの電子版は3日（日本時間4日）、ミルウォーキー・ ブルワーズ の パット・マーフィー 監督（67）が、 ワールドシリーズ 制覇直後に ニューヨーク・ヤンキース を批判した発言について後悔の意を示し、同球団の ブライアン・キャッシュマン GM（59）に直接謝罪していたと伝えた。

発言の発端とメディア対応

問題の発言は、ブルワーズが球団史上初の世界一を決めた10月28日、レイズとのワールドシリーズ第5戦終了直後に飛び出した。試合は勝利に終わり、選手たちは優勝の喜びに包まれていた瞬間であった。

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最後のアウトを捕球したジェイク・バウアーズが、記念のボールをマーフィー監督に手渡した際のことだった。そのやり取りは動画で撮影され、インターネット上で瞬く間に拡散することになる。

マーフィー監督はニューヨーク・ポスト紙のポッドキャスト番組『The Show』で、当時の状況を説明した。監督は発言がマイクに拾われているとは知らなかったと釈明し、意図せずに公開されたものであったことを強調している。

しかし、その内容が世間に知れ渡ったことで大きな波紋を呼んだ。監督はすぐにブライアン・キャッシュマンGMに電話で連絡を取り、直接的な話し合いを行ったという。

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キャッシュマンGMへの釈明と意図

マーフィー監督はブライアン・キャッシュマンGMに対し、2026年のヤンキースを批判したわけではないと明確に伝えた。発言の真意は、大金を使って選手を集めるチームでは、選手が自分の利益を優先することもあるという一般論を述べていたことだった。

監督は、バウアーズが今後大金持ちになることは理解しつつも、チームメイトやクラブハウスでの絆を忘れないでほしいという願いを込めていたと説明した。これは特定の個人やチームを貶める意図ではなく、あくまで激励と忠告の意味合いが強かったという。

それでも、発言が不適切であったことは認めている。マーフィー監督は「発言を後悔している」と公の場で述べており、自身の言葉が誤解を招いたことを反省している。

ブライアン・キャッシュマンGMは、監督からの電話を受け、良い話し合いができたことを示唆している。両者の間では、この一件に関する認識の相違や摩擦は解消された可能性が高い。

ジェイク・バウアーズの活躍と関係性

発言の対象となったジェイク・バウアーズは、2023年にヤンキースでプレーし、同年オフにブルワーズへ移籍した選手である。今回のワールドシリーズでの活躍は目覚ましかった。

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今季、バウアーズは打率.266、26本塁打、86打点、OPS.874という自己最高の成績を残した。特にドジャースを4連勝で破ったナ・リーグ優勝決定シリーズでは、その好投によりMVPに選ばれている。

マーフィー監督は以前から、バウアーズに対し冗談交じりに「おまえは金持ちになって出ていく。だが、俺たちの野球を忘れるな」と語りかけていたという。監督にとっては、チーム一丸となって勝ち取った喜びを共有する中で出した自然な言葉だったのかもしれない。

しかし、メディアやファンにとって、ヤンキースへの言及は敏感な問題であった。特にバウアーズが過去に所属していたチームに対する批判と受け取られ、議論を呼んだのは避けられなかった。

ブルワーズのプライドと今後の影響

資金力に頼らず、チーム一丸となって世界一を勝ち取ったブルワーズへの誇りが、思わぬ波紋を広げることになった。この発言は、球団の結束力を示すエピソードとして内部では肯定されつつも、外部からは物議を醸すものとなった。

今オフ、バウアーズはFA（フリーエージェント）となる。その将来性は高く、どのチームが獲得に動くのか注目が集まっている。マーフィー監督の謝罪が、バウアーズの市場価値や今後のキャリアに悪影響を与えないことを願う声も上がっている。

この一件を通じて、スポーツ界における公言の重さと、勝利の喜びが暴走しないようコントロールすることの重要性が再認識された。パット・マーフィー監督とブライアン・キャッシュマンGMのやり取りは、プロスポーツの複雑な人間関係を象徴する出来事として記録されるだろう。