ブルワーズ監督・選手がSNL出演 ワールドシリーズ初制覇を祝う

創設以来初のワールドシリーズ制覇を成し遂げたミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督と選手3人が、米コメディー番組SNLにサプライズ出演し、優勝を祝った。

ミルウォーキー・ブルワーズ が球団創設以来初めて ワールドシリーズ を制覇した後、 パット・マーフィー 監督、 ブライス・トゥラング 内野手、 クリスチャン・イエリチ 外野手が、米NBCの人気番組『サタデー・ナイト・ライブ』（ SNL ）にサプライズ出演した。このニュースは、 USAトゥデイ 紙が1日（日本時間2日）に報じたものである。

SNLでの優勝パロディコーナー

SNLは1975年に放送を開始した米国を代表する長寿コメディー番組で、ニューヨークから毎週土曜深夜に生放送されている。政治や社会問題、芸能界の話題などを風刺するコントや音楽ライブで知られ、ハリウッドスターや著名人、スポーツ選手らも過去にゲスト出演している。今回、ブルワーズの関係者が登場したのは、ニュース番組をパロディー化した人気コーナー「ウィークエンド・アップデート」であった。

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このコーナーでは、司会のコリン・ジョストと俳優ボビー・モイニハンが演じる名物キャラクター「酔っ払いのおじさん（Drunk Uncle）」と共演した。このキャラクターは、酒に酔った中年男性が昔は良かったと愚痴をこぼし、現代社会への不満や時代遅れの持論を支離滅裂にまくし立てるという設定である。モイニハンが演じるこの人気キャラクターは、米国社会にありがちな酔っ払いの親戚を風刺したものだ。

選手と監督のユーモアある応酬

トゥラング選手は「僕たちにも共通点があるんですよ。水曜日からずっと飲み続けているんです」と、ワールドシリーズ制覇後の祝宴をネタに会場を沸かせた笑いを誘った。さらに、マーフィー監督も「私は監督だが、それはチームの『酔っ払いのおじさん』みたいなもの」とジョークを披露し、観客を魅了した。

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モイニハンは、イエリチ選手が元SNL出演者のピート・デビッドソンに似ているとからかい、三者の間に和やかな雰囲気が流れた。この出演により、世界一のブルワーズは歴史的な快挙をユーモアたっぷりに祝う機会を得た。10月30日にはミルウォーキー市内で盛大な優勝パレードが開催された。

歴史的快挙とメディアでの活躍

ミルウォーキー・ブルワーズは、この年に球団史上初のワールドシリーズ制覇という偉業を成し遂げた。その興奮冷めやらぬ中、翌日には全米屈指の人気テレビ番組に出演し、国民的な注目を集めた。SNLのような大規模なメディアへの出演は、スポーツチームの文化的なインパクトを拡大させる効果がある。

今回のサプライズ出演は、単なるエンターテインメントではなく、球団創設以来の悲願であったチャンピオンシップ達成に対する、アメリカ国民やファンの共通の喜びを表現する手段となった。マスコットキャラクターである「酔っ払いのおじさん」との共演は、勝利の喜びを大衆的なコメディーの形として昇華させたと言える。今後、これらの選手や監督が他のメディアイベントにどのように登場するか、さらなる注目が集まっている。