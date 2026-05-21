ブルドッグ スタイル（BULLDOG STYLE）でエクステリアコーディネートをさらに引き上げよう！

ブルドッグ スタイル（BULLDOG STYLE）は、1983年に発売された『シティ・ターボII』の愛称として知られるブルドッグから着想したエクステリアコーディネートアイテムです。デカール ブルドッグ、テールゲートスポイラー、LEDフォグライト バイカラー、15インチアルミホイール ME-027、ブラックエンブレムを組み合わせ、スーパーワンの個性的な魅力をさらに引き上げます。

エクステリアコーディネート の注目アイテムが、 ブルドッグ スタイル（BULLDOG STYLE） です。1983年に発売された『シティ・ターボII』の愛称として知られるブルドッグから着想したもので、 デカール ブルドッグ 、 テールゲートスポイラー 、 LEDフォグライト バイカラー 、 15インチアルミホイール ME-027 、 ブラックエンブレム を組み合わせ、スーパーワンの個性的な魅力をさらに引き上げます。

主な価格（税込）は、デカール ブルドッグが2万3100円、テールゲートスポイラーが7万7000円、LEDフォグライト バイカラー（6W／片側、左右セット）が8万2500円、アルミホイール ME-027（15×6J、PCD 100mm、インセット 45mm）が3万0800円／1本、ブラックエンブレムが2万2000円です。 普通充電器（ホンダ EV チャージャー）は6kW充電に対応し、税込22万2200円、AC外部給電器（ホンダ パワー サプライ コネクター）はAC100V・最大1500Wに対応し、アウトドアや緊急時にも活用できる。 税込4万1800円です。

エクステリアアイテムとして、サステナブル素材を使用したドアバイザー（税込2万8600円）、ドアハンドルプロテクションカバー（税込5500円）、インテリアアイテムにはUSB PDチャージャー（税込1万3200円）、サステナブル素材を使用したフロアカーペットマット プレミアムタイプ（税込2万9700円）、オールシーズンマット（フロント用・リア用各税込1万3200円）、ラゲッジトレイ（税込6600円）などを設定しています





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