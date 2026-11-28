ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション（CE）」に、レクサス『LBX MORIZO RR』（GAYA16 2024年8月～）の適合が追加された。

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC） ランドクルーザーFJ装着例（FC） LBX MORIZO RR装着例 今回追加のレクサス・LBX MORIZO RR用では、テール部品（Φ114.3）によりフォージドカーボンテール（FC）/カーボンレッドテール（CR）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の4種類のセットが用意されている。 通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。

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必要テール本数は2本。 価格はフォージドカーボンテールセット（FC）とカーボンレッドテールセット（CR）が27万7200円、チタンカラーテールセット（VSR）が22万円、ステンレステールセット（VS）が20万9000円。 また、交換用Φ114.3のテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）とカーボンレッドテール（CR）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。 同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。