株式会社ブリスコラ ～請求書受領の各種SaaSとのAPI連携を実現し、APIプラットフォームを担う機能を支援～株式会社ブリスコラ（本社：東京都港区、代表取締役 末貞 慶太郎、以…

～請求書受領の各種SaaSとのAPI連携を実現し、APIプラットフォームを担う機能を支援～ 株式会社ブリスコラ（本社：東京都港区、代表取締役 末貞 慶太郎、以下ブリスコラ）は、TISインテックグループのTISI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：岡本 安史、以下：TISI）の提供する法人向けDXプラットフォーム「DX Connect Gate」のAPIプラットフォームに、ブリスコラのフルライフサイクルAPI管理製品群BAMs Seriesの「BAMs Gateway」を導入したことを発表します。

DX Connect Gateは、請求書の受領から支払までの一連の業務をデジタル化し、請求書関連業務（商流）と決済（金流）を統合管理するプラットフォームです。 BAMs Gatewayは、DX Connect Gate内のAPIプラットフォームにおけるAPIゲートウェイとして採用いただき、主に請求書受領サービスを提供する各種SaaSとの連携や他業務アプリケーションとの連携に活用頂いています。 各種請求書受領サービスとのAPI連携にあたり、APIアクセス数のボリュームに関わらず“統制・監査・運用効率”が必須要件となっていました。

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また、APIプラットフォームの初期構築費用や継続的な運用・脆弱性対応費用といった費用対効果を考慮し製品選定が行われました。 ブリスコラのBAMs Gatewayは、これらの初期製品選定時の課題や他社製品との比較において、認証・認可・監査を一体として担うことができる必要機能を標準で網羅していること、さらに将来的な拡張を見据えての機能面や投資としても、定額サブスクリプション内での拡張が可能であるため採用にいたりました。