レアル・マドリーはブラヒム・ディアスと契約を延長した。ギュレル、チュアメニ、クルトワに次ぐ4人目の主力更新となる。出場時間は258分にとどまるが、チャンピオンズリーグでは4アシストを記録し、ギュレルと並んでチームトップタイ。アシスト効率は64.5分に1回とチーム内最高水準だ。2019年にマンチェスター・シティから1500万ユーロに出来高500万ユーロで加入した。

ディアスはこの10日間で レアル・マドリー と契約を延長した4人目の選手となった。 アルダ・ギュレル、オーレリアン・チュアメニ、ティボー・クルトワに続くもので、主力選手たちの将来を確保しようとするクラブの動きの一環である。

レアル・マドリーでの将来は確保されたものの、ブラヒムは依然として、より多くの出場機会を得るという現実的な課題に直面している。 ここまでの出場時間はわずか258分にとどまっているのだ。 彼の存在感はこの場面だけにとどまらない。 チャンピオンズリーグでの数字は目を引く攻撃面での影響力を示している。

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今季の同大会では4アシストを記録し、アルダ・ギュレルと並んでレアル・マドリーのアシスト数トップに立っている。 両者の出場時間には大きな差があるにもかかわらずだ。 チーム全体でのアシスト総数でディアスを上回るのは、9アシストのギュレル、5アシストずつのエンバペとジュード・ベリンガムのみだ。 一方でディアスはこの中で最高のアシスト効率を誇り、64.5分に1アシストのペースを記録している。2019年1月、ディアスは移籍金1500万ユーロに加え、出来高として500万ユーロという条件で、マンチェスター・シティからレアル・マドリーに移籍した。