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ブラヒム・ディアスがレアル・マドリーと新契約！モウリーニョ監督の下で出場時間が限られる中、モロッコ代表FWは高額オファーを断り残留
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ブラヒム・ディアスがレアル・マドリーと2031年まで契約を延長。高額オファーを断り、サンティアゴ・ベルナベウに残留する。
は契約の詳細を明らかにし、ディアスのこれまでの歩みをたたえた。 声明にはこう記されている。
「レアル・マドリーCFとブラヒム・ディアスは、同選手との契約を延長することで合意した。 契約期間は2031年6月30日までとなる。 ブラヒムは2019年、19歳でレアル・マドリーに加入した。 我々のユニフォームを着てプレーした6シーズンで173試合に出場し、7つのタイトルを獲得した。
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内訳はチャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ1回、欧州スーパーカップ1回、ラ・リーガ2回、スペイン・スーパーカップ2回だ」 クラブはさらに、モロッコ代表での実績と、近年のアフリカ大陸の大会における個人としての成果を強調した。 声明は続く。
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