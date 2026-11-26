米俳優、ブラッド・ピットさん（62）とアンジェリーナ・ジョリーさん（51）の元夫婦が、かつて共同所有していたフランスのワイナリーを巡る約5年に渡る法廷闘争で和解した。米ピープル誌などが26日、二人が発表した声明を伝えた。「家族の最善の利益…

米俳優のブラッド・ピットさん（62）とアンジェリーナ・ジョリーさん（51）の元夫婦が、かつて共同所有していたフランスのワイナリーを巡る約5年にわたる法廷闘争で和解した。 米ピープル誌などが26日、2人が発表した声明を伝えた。2人は「家族の最善の利益を考え、法廷外で和解に至った。

これ以上のコメントは控える」とつづった。 2人は12年間のパートナー関係（うち結婚期間は2年）を経て2016年に破局、ジョリー氏の離婚申請から8年以上が経過した2024年に正式に離婚が成立していた。 共同所有するワイナリー「シャトー・ミラヴァル」を巡る紛争は、破局から5年後の2021年、ジョリー氏が自身の持ち分を、ロシアの実業家ユーリ・シェフラー氏の酒類会社ストリ・グループの子会社に売却して始まった。 これに対しピット氏は2022年、相手の承認なしには持ち分を売却しないという以前からの合意にジョリー氏が違反したとして、提訴に踏み切った。

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ジョリー氏側は反訴し、持ち分を売却する際にピット氏の承認を得る必要はなかったと反論していた。 ジョリー氏は、ピット氏が持ち分を買い取る代わりに秘密保持契約への署名を求めてきたと主張。 この契約には、破局に至るきっかけといわれるピット氏による彼女や子供たちに対する虐待に関する疑惑を公にしない条件が含まれ、ピット氏が自身の暴言や暴力行為を隠蔽（いんぺい）しようとしていたと指摘した。 この件でピット氏が罪に問われることはなく、ジョリー氏も告訴を見送っている。