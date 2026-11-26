24日放送のフジテレビ系番組で、小杉竜一と植田紫帆が体重や肌年齢、毛根の数などを競う健康対決に挑んだ。最終的に植田が3部門すべてで勝利し、スタジオを騒然とさせた。

お笑いコンビ「 ブラックマヨネーズ 」 小杉竜一 （53）と、女性お笑いコンビ「 オダウエダ 」 植田紫帆 （35）が、24日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～」（火曜後7・00）に出演。

「体重100キロ超え、緊急診断、どっちが健康? 」で3番勝負に臨んだ。 2人は「毛細血管、肌年齢、頭皮・髪質」の3部門で、どちらが優良な成績を収めるのかで勝負。 まずは体重をはかり、小杉が105.2キロ、体脂肪率41.4％、植田が体重133.9キロ、体脂肪率69.9％となると、小杉は植田に対して「（植田の数値は）松阪牛を超えている」と冗談を飛ばし勝利宣言した。 続く「肌年齢対決」でも、小杉はシミ、シワが多く、植田は「深いシワが少ない」の評価。

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肌年齢は53歳の小杉が57歳、35歳の植田が33歳となり、これも植田が勝利した。 ところが、小杉が熱望した「泣きの1本勝負」で3番勝負は延長戦に。