ブラッサム照子の行動力が話題に 珠の妊娠から札幌行きへ展開

ドラマ「ブラッサム」で照子が珠の妊娠をきっかけに札幌行きを決める展開が放送後話題に。照子の行動力に視聴者の共感が広がっている。

ドラマ「 ブラッサム 」の最新の回で、照子が珠の妊娠をきっかけに次々と重要な判断を下す展開が描かれ、ネット上で照子に共感する声が広がっている。保と珠は札幌で新たな生活を始めることになった。

珠の妊娠と保の援助依頼

物語では、珠の妊娠が分かったものの、まだ帝大生である保に経済的な余裕はなかった。保は岩国の実家に、恥を忍んで援助を求める手紙を書くことになる。

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手紙を受け取った照子は、妊娠に驚きながらも、いずれそうなると思っていたと語る。一方で、せめて帝大を出るまで待てなかったのかと、あ然とする様子が描かれた。

照子は仕送りをしたくとも、夫の薬代がかさみ、家計には援助を行う余裕がなかった。家族の事情が重なり、保と珠は厳しい状況に置かれていく。

照子が持ち出した札幌での提案

後日、照子は一人の男性を伴って東京の保の家を訪ねる。男性は照子の親戚で、札幌で銀行に勤める正吾という人物だった。

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正吾は、珠の出産費用も保の学費も、すべて面倒を見るという申し出をする。その代わりに、保が帝大を卒業したら、札幌に来て自分の下で働くことが条件だと伝えた。

保は金融を学んでいたこともあり、銀行勤務は願ってもない話だった。しかし保は、一旦冷静に検討させてほしいと述べ、即答を避けた。

これに対して照子は、何を悩むことがあるのかと問いかけた。さらに、断ってはいけないとわかっているねと念押しし、有無を言わさぬ迫力を見せた。

保と珠の結婚と札幌行きの決断

最終的に、保と珠は結婚し、札幌へ行くことを決めた。周囲の状況が大きく動く中で、二人は新しい道を選ぶ形となった。

物語の背景として、珠の最初の夫で保の兄は、色街の女性と駆け落ちして行方知れずになっている。そのため、帝大に進んだ保が木村家の跡取りだと思われる立場にあった。

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それでも照子は、保が札幌へ行くことに特にこだわりがない様子を見せている。家の継承という従来の価値観と、現実的な判断との間で揺れる登場人物たちの姿が印象的に描かれた。

結婚と転居という大きな選択を、照子が中心となって短期間で進めていく流れは、視聴者の関心を集める要素となっている。

ネットで広がる照子への反響

放送後、ネット上では照子の行動力を称賛する投稿が相次いだ。照子はめちゃめちゃやり手だという意見や、現代にいたら保険の営業でトップを取るタイプだという声が見られた。

一方で、保は木村家の跡取りなのに、北海道へ行かせてしまってよいのか、そこにこだわりはないのかと、家の事情を気にする投稿もあった。登場人物の価値観に関心を寄せる視聴者が多いことがうかがえる。

照子さんマジ神という声や、照子さんなんか好きという投稿も目立ち、照子に魅力を感じるファンが急増している。ドラマの人気を支える存在として、照子の評価は今後さらに高まる可能性がある。

「ブラッサム」は、照子を中心に家族や結婚、経済的な困難を描く作品として注目を集めている。今後の展開で、保と珠の札幌での暮らしがどのように描かれるかにも関心が集まりそうだ。