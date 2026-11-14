ブラッククローバー2nd Season 2026年10月3日より放送開始 漆黒の三極性の脅威

アニメ「ブラッククローバー2nd Season」は2026年10月3日より放送開始。魔法骑士団団長のヤミやハート王国女王ロロペチカが誘拐され、アスタは真なる悪魔の力を得て対抗する。

魔法が支配する世界において、唯一魔力を持たない少年 アスタ が主人公のアニメ「 ブラッククローバー 2nd Season」の放送スケジュールが発表された。このシリーズは2026年10月3日（土）よりテレビ東京系列ほかで放送が開始される予定だ。本作は、 アスタ が手に入れたあらゆる魔法を打ち消す「反魔法」を軸に、新たな脅威への対抗を描くファンタジー作品として知られている。

漆黒の三極性による侵略の脅威

物語の核心となる対立軸は、スペード王国の支配者である「漆黒の三極性（ダークトライアド）」だ。彼らは冥府の悪魔の力を宿しており、世界を蹂躙し始める。この侵略は時を追ってその勢いを増しており、単なる境界線争いを超えた、世界規模の危機へと発展している。アスタは五枚目の葉を持つクローバーには悪魔が棲むという伝承を背に、この強大な敵対勢力に立ち向かう道を選んでいる。

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王国指導部の誘拐と危機的状況

敵の攻勢は、各王国の中枢を直撃する形で激化している。ハート王国では、女王であるロロペチカが敵対勢力に連れ去られる事態となっている。また、クローバー王国においても、魔法騎士団団長のヤミと、ヴァンジャンスの二人が同時期に誘拐されてしまった。指導部の欠如は王国の防衛体制に深刻な影響を与え、アスタたちが直面する状況はこれまでのシリーズとは比べ物にならないほど厳迫なものとなっている。

アスタが踏み切る禁忌の決断

仲間たちと王国の危機的な状況のもと、アスタは全てを取り戻すため、究極の選択を迫られる。彼は「真なる悪魔の力」を手にするために、禁忌の儀式や行為へと踏み込むことを余儀なくされる。魔力を持たないことが弱点だと軽視されてきた過去とは対照的に、アスタは今や敵の魔力を相殺する「反魔法」だけでなく、より根源的な力を行使する存在へと成長しつつある。この禁忌の力は、彼の命运を変える転機となるだろう。

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主要キャラクターのキャスト陣

本作の主要キャストは、各キャラクターの個性を鋭く描くベテラン声優たちによって構成されている。主人公のアスタ役には梶原岳人が、ライバルであるユノ役に島﨨信長が起用されている。また、魔法騎士団団長のヤミ・スケヒロ役には諏訪部順一、ノエル・シルヴァ役に優木かな、ナハト・ファウスト役に下野紘が務める。これらの声優陣は、アニメシリーズの一貫性を保ちながら、新たな展開での情感を表現する。

ゾグラティス家とその他の主要配役

敵対勢力や重要な脇役たちのキャストも豪華であり、作品の密度を高める。ダンテ・ゾグラティス役には小山力也、ゼノン・ゾグラティス役に鈴木達央、バニカ・ゾグラティス役に小倉唯が起用されている。さらに、フィンラル・ルーラケイス役には福山潤、マグナ・スウィング役に室元気、ラック・ボルティア役に村瀬歩が担当する。ゴーシュ・アドレイ役は日野聡、バネッサ・エノテーカ役は水樹奈々、チャーミー・パピットソン役は安野希世乃が演じる。リーベ役には岡本信彦が選ばれており、これら広範なキャスト陣が織りなす声優演技が、2026年の放送における作品の魅力を支える基盤となる。2026年10月3日のスタートに向けて、ファンからの期待は高まっている。