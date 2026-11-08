ブラックストーンやゴールドマンサックス若手社員がAI活用でキャリア加速

ブラックストーンやゴールドマンサックスの若手金融プロフェッショナルらが、AIスキル習得と不確実性への適応力を重視する傾向を解説。次世代のビジネススキルとは。

投資ファンド大手の ブラックストーン （Blackstone）に所属する28歳の ジェイク・エプスタイン （Jake Epstein）氏は、初入社のアナリストが直面すべき核心的な課題について語っています。彼によれば、1年目のアナリストには二つの主要な役割があり、一つは割り当てられた業務の完了、そしてもう一つはそれに匹敵するかそれ以上に重要な「学ぶこと」です。

デューデリジェンスにおけるAIの役割

エプスタイン氏が指摘する「学ぶこと」の具体的な中身は、不動産投資の分野において顕著です。彼らは、後続の作業を支援するための人工知能（AI）を活用する前に、デューデリジェンスの実施方法や環境報告書の作成、そして物件状況評価の依頼プロセスを徹底的に理解する必要があります。基礎的な業務フローを把握した上で初めて、AIという強力なツールを有効に活用できると考えています。

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モルガンスタンレー（Morgan Stanley）の34歳のマネージングディレクター、マヤ・ベンカトラマン（Maya Venkatraman）氏も、これらの基礎知識を習得する重要性を強く強調しています。テクノロジーが業務を効率化する昨今において、その背後にあるロジックや手順を人間自身が完全に理解していることが、質の高い意思決定につながると彼女は述べています。

バイブコーディングとスキル習得の加速

ゴールドマンサックス（Goldman Sachs）の32歳のマネージングディレクター、マイク・ワシントン（Mike Washington）氏は、大規模言語モデル（LLM）の活用方法を習得することの重要性を説いています。彼は、バイブコーディング、つまりAIを使用してソフトウェアを作成し、日常的なルーチン作業を自動化する技法を試すことを若手社員に推奨しています。

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ワシントン氏によると、優秀な若手アナリストの一部が、シニアメンバーとの交流や重要なプロジェクトへの参加機会を増やしている背景には、AIの処理プロセスに対する深い理解と習熟度があります。単にツールを使うだけでなく、その仕組みを熟知していることが、キャリアの飛躍において重要な差別化要因となっています。

ゴールドマンサックスのマネージングディレクターであるブリジット・チャウドリー（Bridget Chaudhry）氏も、新たなスキルを自ら習得する能力が、若手社員の成功を予測する重要な指標であり続けていると指摘します。外部からの指示ではなく、自ら進んで知識を更新し、技術的適応力を高める姿勢が、組織内で評価される基準となっているのです。

創造性の向上と不確実性への対応

バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）のマネージングディレクター、33歳のコーディ・キークル（Cody Kiechle）氏は、AIの活用が創造的な仕事に多くの時間を割ける機会を生み出すと捉えています。定型業務の自動化により、より良いアイデアの創出、質の高い助言、そして複雑な取引の仕組み構築に集中することが可能になると彼は見ています。

一方で、ミレニアム・マネジメント（Millennium Management）のポートフォリオマネージャーである31歳のマシュー・カルタビアーノ（Matthew Caltabiano）氏は、問題解決能力こそが若手専門職が身につけるべき最も重要なスキルであると主張します。不確実性や曖昧さの中で、論理的に解決策を見出す力が高いほど、業務の効率が向上します。

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ベンカトラマン氏は、前例のないデータセンター建設拡大に向けた資金調達支援の過程で、不確実性に慣れることの重要性を実感しています。彼女は、最も面白く意義のある仕事は、定型化されていない、あるいは前例のない状況から生まれると語っています。このため、未知のものや曖昧な状況に慣れる訓練が不可欠です。

ウォールアイ・キャピタル（Walleye Capital）で株式ボラティリティ部門を率いるレックス・ジョンソン（Rex Johnson）氏も、これに同調しています。彼は市場と対峙する職務で成功するためには、完全な情報が揃わない状態で仕事を進める方法を学ぶ必要があると強調しています。不確実性のもとで判断を下し、行動を起こす精神力と技術が、現代の金融業界において最も求められている資質の一つとなっています。