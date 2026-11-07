ブラックスミス・コー「ヴァルグ」1940年代軍用スツールを再構築

ブラックスミス・コーが発表した特別一脚「ヴァルグ」は、1940年代末の英国ガレージ文化と軍用スツールに着想を得た独自デザイン。詳細な製造プロセスと材料を解説。

家具メーカーの ブラックスミス・コー が発表した特別一脚「 ヴァルグ 」は、1940年代末から1950年代初頭の英国ガレージ文化にルーツを持つ独自のプロダクトです。この作品は、第二次世界大戦後にRAF（英国空軍）で退役した兵士たちが自宅のガレージで行っていたモーターサイクルのカスタムリングの精神から着想を得ています。

歴史的背景と創作の起源

ヴァルグという名前は、まだ「Rockers」という呼称が存在しなかった時代に生まれました。帰還軍人は不要な部品を削ぎ落とし、自分だけの一台を組むことに没頭しました。彼らは速く走るためだけでなく、自分自身のためにもこの作業に取り組みました。後に彼らはTon-Up BoysやRockersと呼ばれるようになります。この架空のストーリーは、当時のガレージに置かれていた軍用スツールを着想源として誕生した家具の背景を示しています。

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古ノルド語由来と構造設計

ヴァルグは古ノルド語で「狼」を意味する言葉であり、共同体や秩序の外側に生きる者を想起させます。ブラックスミス・コーはこの言葉にちなみ、三本脚のフレームを独自に再構築しました。鉄部には本作のために調色したSteel Blueが採用され、脚先にはオリジナルの金属パーツが配されています。座面を支える金具も木型から新たに製作され、砂型鋳造によって仕上げられています。

イタリア製素材と職人の技術

座面に使用されているのはイタリア製の茶芯ホースバットです。この素材に対してウルフズヘッドの幹田卓司が一つひとつスタッズを手打ちで施しました。これは単なる装飾ではなく、匿名性を持つ工業的なスツールに作り手の意思と痕跡を刻み込むための行為です。過去に実在したプロダクトの要素を取り入れつつ、現代的な解釈を加えています。

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製造プロセスと素材の選択

鋼材の着色から砂型鋳造による金具製作、そして皮革へのスタッズ打ち込みまで、すべての工程において細心の注意が払われています。Steel Blueという特定の色彩は、1940年代の軍用器具の雰囲気を現代的な家具として再現するために調色されました。各パーツが独立して機能しつつ、全体のバランスを保つよう設計されています。

商業的意義と今後の展開

このヴァルグは、単なる複製ではなく歴史的文脈を汲み取った新作家具として位置づけられています。ブラックスミス・コーは、過去の工業製品に込められた職人の意図を現代の生活空間にどう再配置するかという問いに取り組んでいます。消費者は、この一脚を通じて1940年代末の英国のガレージ文化と、当時の人々の自制心と創造性の記録に触れることになります。