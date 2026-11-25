クエンティン・タランティーノ監督の映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019年）で、ブラッド・ピットがアカデミー賞助演男優賞に輝いたスタントマン、クリフ・ブースがスクリーンに帰っ…

Netflix映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』（11月25日～12月10日、IMAX限定公開）ワールドプレミアに出席したブラッド・ピット クエンティン・タランティーノ監督の映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019年）で、ブラッド・ピットがアカデミー賞助演男優賞に輝いたスタントマン、クリフ・ブースがスクリーンに帰ってきた。

Netflix映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』が、きょう25日から12月10日までの期間限定でIMAX上映される。 タランティーノが書き下ろした脚本をデヴィッド・フィンチャー監督が映像化するという、ハリウッドを代表する2人の映画作家のコラボレーションが実現した本作。 フィンチャーにとっては『Mank／マンク』『ザ・キラー』に続くNetflix映画3作目の監督作となる。 ロサンゼルスでは、もはや昔のようなスタントマンは求められていない。

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クリフはバーテンダーや映写技師として生計を立てる一方、その特殊な才能を生かし、ハリウッドの大小さまざまなトラブルを処理するフィクサーとして活動していた。 チャーリーの妻トニ（カーラ・グギーノ）や、プロのアメリカンフットボール選手から映画スターに転身したロデリック・“ホット・ロッド”・ハリソン（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世）らと出会い、彼らに深く関わっていくクリフ。 そこに謎のギャング、ヴェルドゥスコ兄弟（マット・グルーヴ、JB・タデナ）が現れ、街全体を巻き込む混乱が起こる。

現地時間11月16日には、米ロサンゼルス・ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターでワールドプレミアが開催され、主演のピット、監督のフィンチャー、脚本のタランティーノがそろって出席した。 ピットは今回の撮影について「本当に難航して大変な作品もあるけれど、この作品はまるで着慣れた古いTシャツみたいに心地よくてしっくりきたんだ。 一度動き出したらすごくスムーズで、すぐに役に入り込めたよ」と、クリフ・ブースという役への親しみを感じさせる言葉で振り返った。

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『セブン』（1995年）、『ファイト・クラブ』（1999年）、『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』（2008年）に続き、フィンチャー監督との4度目のタッグとなった本作。 さらに、タランティーノが自ら監督することを見送った脚本が、約9ヶ月間寝かされていたことも明かした。

「ありがたいことに、クエンティン（・タランティーノ）が最高にイカした脚本を書いてくれて、こうして実現したんだ。 クエンティンはこういうネタをまだいくつも懐に隠し持っていると思うよ。 当時、彼自身はやらないことに決めて、そのまま9ヶ月くらい寝かされていて、僕もあまり考えていなかったんだけど、ある日ふと“もしかしたらいけるかも”と思ってね。 そしたら24時間以内に全員が乗ってくれて、今ここにいるというわけさ」と語った。

プレミアには、デビッキ、カーン、アブドゥル＝マティーン2世、グギーノ、ピーター・ウェラー、ティモシー・オリファントら出演者に加え、特別ゲストとして、フィンチャー監督の『ファイト・クラブ』（1999年）でピットと共演したエドワード・ノートンをはじめ、ケイシー・アフレック、コートニー・コックス、ジェイデン・スミス、イーライ・ロスらも駆けつけた。