スマホやノートPCで欠かせないのが充電周りの周辺機器。そして、カツカツなストレージ容量を解消できるNASもできれば導入したい機器。Amazonのブラックフライデー期間内に、お得にUGREEN製品をゲットしましょう！

TÜV SÜD Sクラス認証を取得した窒化ガリウム（GaN）技術を搭載し、約31×33×40.4mm、重さ約75gという、卵の3分の2ほどの超小型サイズを実現。 もちろん電源プラグは折りたたみ式で、カバンの中で他のガジェットを傷つける心配もありません。

極小サイズながら、USB PD 3.0やPPS規格に準拠した最大65Wのフルパワー出力が可能。 スマートフォンはもちろん、MacBook Airや一般的なモバイルノートPCまで急速充電が行えます。 そして、満充電後には自動で微弱電流に切り替わる「いたわり充電」で、機器の過熱を防ぎます。 最大の特徴は、背面に搭載された10GbE有線LAN×2ポート。

Advertisement

最大毎秒1250MBの超高速転送に対応し、NAS上に保存中の膨大なRAW写真や4K/8K映像のプロジェクトをローカルPCへダウンロードすることなく、ネットワーク越しに直接アクセスしてタイムライン上でリアルタイム編集できます。