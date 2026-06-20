ブラジル代表、ハイチに3-0完封も田中マルクス闘莉氏は「あれじゃダメ」と辛口評価

FIFAランク6位のブラジル代表がハイチに3-0で快勝し1次リーグ勝ち点4としたが、元日本代表の田中マルクス闘莉氏が解説で「後半の追加点が欲しかった」とチームの甘さを指摘。優勝候補としての期待と現状の課題を語った。

ブラジル代表 はFIFAランキング6位の強豪として、今大会初勝利を3対0で ハイチ 代表（同83位）を完封し、 1次リーグ 通算勝ち点4とした。 これにより決勝トーナメント進出に前進した。

試合内容は前半だけで3点を奪う强势なスタートだったが、後半は格下のハイチ相手に追加点を奪えず、結果的に3点で抑えた。 この点について、NHK中継のスタジオ解説を務めた元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏は厳しい評価を下した。 彼は「あれじゃダメですね」と述べ、後半の追加点が欲しかったと指摘。

「（後半に）1点、2点、できれば3点追加してほしかったですね。 ちょっと生ぬるかったですね」と語り、試合運びが甘かったと批判した。 さらに、ブラジルは個々の能力は高いが、チームとしての連携や組織力に課題があるとし、「ブラジル人らしいコンビネーションの良さはまだ見られていないですね」と述べた。 期待の高さについては「ブラジルは優勝しかない。

国民も優勝しか待っていない」とし、フランスやイングランドとの対戦を想定し「まだエンジンがかかっていない。 良くしていかないといけない。 まだ物足りないですね」と辛口のコメントを残した。 試合展開では、ブラジルは第1戦でモロッコと1対1の引き分けに終わっていたが、この日出場したFWマテウス・クニャが今大会初先発で2得点を記録。

前半23分と36分にゴールを決め、さらに前半アディショナルタイムにはFWビニシウスが相手GKの股を抜く得点を加え、前半だけで3点のリードを築いた。 後半は守勢に回る場面もあったが、追加点を許さず完封勝利を収めた





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ブラジル代表 ハイチ コパ・アメリカ 田中マルクス闘莉 1次リーグ 完封勝利

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