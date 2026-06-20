ブラジルが3－0でハイチに快勝し、今大会初勝利を挙げた

ブラジルは3－0でハイチに勝利し、今大会で初めて勝利を収めました。マテウス・クニャは2点、ビニシウスは1点と1アシストを獲得しました。ブラジルはワールドカップの試合で3点以上を獲得したのは、史上最多41回目でした。さらに、ブラジルはワールドカップの合計得点数でドイツ（239点）を抜き、241点を獲得しました。

ブラジル は3－0で ハイチ に勝利し、今大会で初めて勝利を収めました。 マテウス・クニャ は2点、 ビニシウス は1点と1アシストを獲得しました。 ブラジル は ワールドカップ の試合で3点以上を獲得したのは、史上最多41回目でした。

さらに、ブラジルはワールドカップの合計得点数でドイツ（239点）を抜き、241点を獲得しました。 ブラジルはワールドカップで北中米カリブ海連盟（CONCACAF）勢と対戦した10試合のうち、9試合で勝利を収めました（1試合は引き分け）。 ブラジルはこれらの試合のうち4試合で3点以上を獲得しました。 ビニシウスはワールドカップ6試合で6ゴールに関与しました（3ゴール、3アシスト）。

同大会で5試合以上に出場したブラジル人選手の中で、データが記録されている1966年以降、1試合平均1ゴールの関与を記録しているのは他に3人のみとなっています（ペレ＝8試合で11、ロナウド＝19試合で19、トスタン＝7試合で7）。 マテウス・クニャはハイチ戦で決めた2点により、直近4大会において、ワールドカップ初先発で2点を獲得した3人目のブラジル人選手となりました。 これはリシャルリソン（2022年）とネイマール（2014年）に続く記録で、これ以前は1962年のアマリウドまでさかのぼる。

ハヤン（19歳320日）とエンドリッキ（19歳333日）は、ワールドカップにブラジル代表として出場したそれぞれ6番目と7番目に若い選手で、1970年のマルコ・アントニオ（19歳128日）以降の最年少出場となりました





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