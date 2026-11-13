ブライダル市場の多様化：少子化下でも満足度高く独自の式が主流に

結婚件数の減少に伴い、ブライダル市場では伝統的な披露宴から脱却し、自分たちらしい感謝の場に変わる傾向が顕著になっています。その背景にある価値観の移行と具体的な変化について解説します。

コロナ禍を契機として、日本の 結婚式 は伝統的な枠組みを超え、参加者とのオンライン接続など自由度の高い形式へ移行しています。 少子化 による市場の縮小が指摘される中、実際に式を挙げたカップルから満足度が高いという報告があり、多様な価値観に沿った祝いの形が定着しつつあります。

婚姻は従来、"伝統"や"家と家"の結びつきという意識が強かったため、"ウェルカムボードを作る"といった限定された範囲内で自分たらしさを表現するにとどまっていました。しかし、出席者をオンラインでつなぐ経験を通じて、式そのものを見直す動きが加速しました。

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価値観に基づいた自由な式の形

現在では、結婚式を行うかどうかを含め、カップル自身が自分たちに合った形式を選ぶ傾向が強まっています。"呼ぶべき人"である上司や親戚ではなく、"本当に呼びたい人だけを呼ぶ"という選択が増え、2人の価値観に合わせて祝うことが一般的になりつつあります。

決まり事が減った分、カップルは自分たちの価値観と向き合う機会が増えています。"披露の場"としての側面が薄れ、大切な人たちとハレの日を祝う"感謝を伝える場"という意味合いが強まったのです。

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マインドシフトと顧客満足度の向上

ブライダル業界の意識転換として、"失礼になりたくない"という姿勢から"みんなに喜んでもらいたい"というマインドへ変化しています。少子化で市場が縮んでいると言われても、実際のカップルからは"思った以上の景色があった"という声が上がっており、満足度は高い水準で推移しています。

バリエーションが増加していることから、再婚や"バウ・リニューアル"（夫婦が改めて誓う儀式）など、お祝いの形は無限大であると考える向きもあります。この多様性は、単なる儀式の放棄ではなく、より意味のある祝祭への進化を示しています。

統計が示す市場の構造変化

人口動態統計によると、婚姻件数のピークは1972年（昭和47年）の109万9984組でした。その後、市場は減少傾向にあり、2025年（令和7年）には48万9158組まで落ち込んでいることが判明しています。この数値は、ブライダル市場が抱える構造的変化を如実に示しています。

リクルートが行った"結婚マーケット調査2025"によると、前年度に結婚した20～49歳の男女821人のうち、ウェディングイベントを行った人は73.5%にとどまりました。この結果は、挙式や披露宴が必須ではないという現状を浮き彫りにしています。

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新しいウェディング演出のトレンド

具体的なウェディングイベントの内容を見ると、"写真撮影"が61.5%で最も多く、次いで"挙式"が48.9%、"披露宴・ウェディングパーティー"が43.1%となっています。この順位付けは、伝統的な披露宴の重要性相対化を裏付けています。

料理の演出においても、"シェフが料理の説明をする"が約2割と最多でしたが、"2人や家族の思い入れのある食材・料理を取り入れる"や"自分たちにちなんだドリンクを入れる"など、自分たちならではの演出を求める声が多く上位を占めています。