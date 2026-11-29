Eman Abouhassira Ahmed Tolba ［２９日 ロイター］ - イエメンの親イラン武装組織フーシ派は２９日、サウジアラビアがイエメン西部のフーシ派支配地域にある主要な燃料ターミナル

2026年11月28日に公開された動画からの静止画像。 サウジアラビア主導連合軍がイエメンのモカで標的とした発電所で爆発による煙が立ち上っている。 サウジアラビア主導連合軍/ロイター提供。

この画像は第三者から提供されたものです。 ソースからのオーバーレイ。 ソースで画像がぼかされています。 検証：ロイターは、アーカイブ画像と衛星画像に一致する構造物、港、道路の配置から場所を確認できた。

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動画が撮影された日付は確認されていない。 NASAの企業は11月28日にその付近で煙を検出した。 しかし、施設の損傷は確認されていない。11月28日以前にオンラインに投稿された古い結果は見つからなかった。 ［２９日 ロイター］ - イエメンの親イラン武装組織フーシ派は２９日、サウジアラビアがイエメン西部のフーシ派支配地域にある主要な燃料ターミナルを攻撃したと主張し、報復として、ジッダを含むサウジの紅海沿岸の港湾を攻撃すると警告した。