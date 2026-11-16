フロレンティーノ・ペレス会長、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド獲得へ本格動き出す

レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が、マンチェスター・シティ所属のアーリング・ハーランド獲得に確信を強めている。エンバペやヴィニシウスとの共存や戦術再編の課題が浮上する。

レアル・マドリー で予想外の大型補強策が具体化しつつある。イングランド人ジャーナリストの ニック・ハリス 氏が、クラブの フロレンティーノ・ペレス 会長が マンチェスター・シティ に所属するノルウェー代表FW アーリング・ハーランド 獲得へ向けた意向を強めていると報じた。

ハリス氏によると、ペレス会長は来季のチーム構想においてハーランドを筆頭候補として位置づけており、移籍市場に特大のサプライズをもたらす可能性が高い。このニュースは、レアル・マドリーの将来戦略を大きく左右する重大な展開となる。

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ペレス会長の確信と獲得リスト筆頭

レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、ノルウェー人ストライカーであるアーリング・ハーランドが来季クラブのユニフォームを着用する可能性について、より確信を深めているという。ハリス氏は自身のSNSを通じて、最近レアル・マドリー会長と昼食を共にしたある情報筋からこの情報を得たと説明している。

この情報筋の発言によれば、ペレス会長は単なる興味本位ではなく、戦略的な意図を持ってハーランドの獲得を考えているとされる。ノルウェーの天才FWはすでにマドリー首脳陣の獲得リストの筆頭に位置しており、クラブとして最大限の effort を注ぐ対象となっている。

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この動きは、レアル・マドリーが従来のスーパースター獲得戦略をさらにエスカレートさせる兆候を示している。ペレス会長の強いリーダーシップの下、クラブは次世代を担う攻撃力を確保しようとしており、その核心人物としてハーランドの名前が挙がっている。

シティ側のアジェンタによる準備運動

マンチェスター・シティの複数の選手の代理人はすでに、クライアントをフリーで移籍させる選択肢の検討を開始しているという。これは、プレミアリーグの財務規定違反の疑いで告発されている件をめぐり、クラブの立場が厳しくなる可能性に備えた動きだと報じられている。

マンチェスター・シティを取り巻く環境は不透明さを増しており、代理人たちはリスク管理の一環として選手の今後のキャリアパスを模索し始めている。レアル・マドリーは、このようなクラブ側の揺らぎを察知し、好機を捉えて動いていると見られる。

財務規定違反の疑いはクラブの将来に影を落としており、選手たちが安定した環境を求めるのは自然な流れである。レアル・マドリーは、この混乱を利用して主力選手の獲得を狙っており、ハーランドの獲得はその第一弾となり得る。

エンバペとヴィニシウスとの戦術課題

アーリング・ハーランドのサンティアゴ・ベルナベウへの到着は、戦術面では簡単なことではない。レアル・マドリーには現在、キリアン・エンバペとヴィニシウス・ジュニオールが在籍しており、マドリーの攻撃陣の再編を迫られる可能性が高い。

この3人がどのようにピッチ上で共存するかは、フアン・エルナンデス監督にとって大きな課題となる。ハーランドはペネトレーター型のFWであり、エンバペやヴィニシウスのプレースタイルと重複する部分が多く、ポジショニングの最適化が不可欠だ。

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レアル・マドリーがこのノルウェー人ストライカーの獲得に動いた場合、ヴィニシウスが退団候補の筆頭の一人になるのではないかとの憶測も出ている。布陣にハーランドのスペースを空ける必要があるため、あるいはスター選手たちの年俸に伴う財政負担を軽減するためだ。

ヴィニシウスの去就は、レアル・マドリーの未来図を描く上で極めて重要な鍵を握っている。ハーランドのような絶対的な得点源を加える場合、既存のスター選手の扱いを見直す必要があるのは避けられない。クラブは、戦力の最適化と財政健全性の両立をどのように図るかが問われている。

移籍市場への影響と今後の展望

この動きが実を結べば、ヨーロッパのサッカー界に衝撃波が走ることは確実である。ハーランドの獲得は、レアル・マドリーが依然として世界最高のクラブであるというメッセージを発信することにもつながる。

しかし、その実現には巨額の移籍金や高額な年俸の提示が必要となり、クラブの財政状況とも向き合わなければならない。財務規定違反の疑いで揺れるマンチェスター・シティが、自らの主力選手を維持できるかも含め、不確実性が高まっている。

レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長の意向がどのように具現化するか、そしてハーランドのサンティアゴ・ベルナベウでのプレーが現実となるかは、今後の交渉次第である。クラブは来季に向けて、最強の陣容を組むために必死に動いている。