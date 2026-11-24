プジョーのフラッグシップである新型「5008 GT ハイブリッド アルカンターラパッケージ」は、唯一無二の7人乗りSUVだった。『GQ JAPAN』ライフスタイルエディターのイナガキがリポートする。

プジョーの代名詞とも言えるi-Cockpitは、新型5008で「パノラミック i-Cockpit」へと進化した。 ダッシュボード上部に浮かぶように配置されたのは、21インチの高解像度パノラミックカーブドディスプレイである。

運転席側に緩やかにカーブを描くこの単一スクリーンは、右側に速度やエネルギーフロー、運転支援状況を表示するメータークラスターを、左側にナビゲーションやメディア、車両設定を司るタッチスクリーンを統合している。 画面の下部に仕込まれた間接照明が夜間には柔らかな光を投げかけ、ディスプレイがダッシュボードから浮き上がっているかのように見せる。 そして、この「アルカンターラパッケージ」の真骨頂は、素材使いと空間の質感にある。

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ダッシュボードの中段からドアトリムにかけては温かみのある杢調のグレーヘザーテキスタイルが張られ、その上部にアルカンターラとソフトパッドがレイヤードされている。 光の反射を抑えつつ心地よい手触りのアルカンターラと、モダンリビングのファブリックを思わせるテキスタイルの組み合わせは、ドイツ車的な無機質な高級感とも、日本車的な装飾とも異なる、北欧家具やフレンチモードに通じる温もりを醸し出す。 ドライバーの正面には、小径で上下がフラットにカットされたステアリングホイールが収まる。

ステアリングスポーク上のスイッチ類は静電容量式と物理クリックを組み合わせた最新タイプとなり、誤操作を防ぎながら直感的に操作できる。 ステアリングホイールヒーターも標準装備され、冬場の快適性にも配慮されている。 インパネ中央部には、プジョー独自のショートカットスイッチである「i-Toggle」を配置。 タッチ式の液晶パネルに任意の機能を最大10個まで割り当てることができ、エアコン温度、自宅への目的地設定、特定のラジオ局やアンビエントライトの設定などをワンタッチで呼び出せるため、運転中の視線移動を減らせる。

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運転席は、ヘッドレストにエンボス加工されたプジョーのライオンエンブレムと、シート中央の幾何学的なステッチパターンが目を引く。 アルカンターラのしっとりとした質感と立体的なカッティングは、ワインディングでのホールド性と、長距離ドライブでの疲れにくさを感じさせる。 車載インフォテインメントシステム「Peugeot i-Connect Advanced」はレスポンスがよく、スマートフォンのようなピンチイン・ピンチアウト操作にも滑らかに追従する。

さらにChatGPTを統合した音声コントロール機能が組み込まれており、「OK、プジョー」のウェイクワードから、自然な対話形式で目的地の検索や雑談、観光情報の案内などを車載AIがこなす。 Apple CarPlayやAndroid Autoへの接続、コンソール前方のスマートフォンワイヤレスチャージャーも備わる。 フロントシートの座り心地も完成度が高い。 ブラックのアルカンターラとテップレザーを組み合わせたスポーツタイプのシートは、身体にしっかり沿うよう立体的にカッティングされている。

運転席・助手席ともに電動調整機構を備え、長距離ドライブでの疲労を軽減するマルチポイントランバーサポートや、コーナリング時に身体の横揺れを抑えるアダプティブボルスター機能まで盛り込まれている。4. 居住性の真価Hiromitsu Yasui 2900mmのホイールベースの恩恵は、とりわけ2列目シートの空間設計に表れているように思う。2列目シートは40:20:40の分割可倒式となっており、前後150mmのスライド調整と独立したリクライニング機構を装備。

先代の完全独立3座シートからベンチシート形状を基本とするデザインへと変更されたが、中央席も含めた座面のフラット感とクッション厚は十分に確保されており、大人3人が肩を並べて座っても窮屈さを感じさせない。2列目の装備も充実している。 前席左右および後席の温度を個別に制御できる3ゾーン独立調整式オートエアコンが標準装備されており、2列目センターコンソール後端には風量や温度を直接設定できる専用操作パネルを設置。

さらに、リアサイドウインドウにはロールアップ式サンシェードが内蔵されており、長距離移動時に後席の乗員や子どもが休みやすい環境が整えられている。 後席の左右にシートヒーターが標準装備されている点も、冬場のドライブでは同乗者に歓迎されるはずだ。

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ドアトリムまで回り込むアンビエントライトは8色から好みの色調を選択でき、夜間はキャビン全体を穏やかな間接照明で満たす。3列目シートへのアクセス性にも配慮が行き届いている。2列目シートのショルダー部に備わるレバーを操作するだけで、背もたれが前傾すると同時にシート全体が前方へと持ち上がるようにスライドするチルト＆スライド機構「イージーアクセス」を採用。 スムーズに3列目へと乗り込める。 50:50の分割可倒式となる3列目シートは、床下に完全に格納できる構造ながら、座面のクッション厚がしっかりと確保されている。

大人が長時間過ごすには膝前のスペースやフロアと座面の高低差にやや妥協が求められるものの、2列目シートをわずかに前方にスライドさせれば、身長170cmの成人男性でも足先を2列目シート下に滑り込ませることで実用的な姿勢を保つことができた。 小柄な乗員や子どもであれば日常的に使え、週末の友人家族との相乗りや急な多人数乗車にも応えてくれる。 3列目シートは、床下格納式ながらしっかりとしたクッション厚と造形を持つ。 小柄な乗員や子どもであれば日常的に使える快適性を確保している。

左右の壁にはカップホルダーと小物入れが備わり、3列目の乗員への配慮も抜かりない。 ラゲッジスペースの使い勝手も魅力だ。3列目シートを展開した7人乗車の状態でも実用的な容量が確保されており、日常の買い物袋や手荷物は難なく積み込める。3列目シートをワンタッチで床下へ格納すれば、スクエアな荷室が出現。 フロアはフラットで段差がなく、荷物の積み下ろしが容易である。 さらに2列目シートの背もたれをすべて前方に倒せば、最大積載容量は1,815Lに達する。

自転車の積載はもちろん、大人2名が横になれるフラットな空間が生まれるため、アウトドアや車中泊のベースとしても使えそうだ。 ラゲッジルームのフロアボード下には、実用的なアンダーボックスが備わっている。3列目シートを展開した状態や、荷室をフラットに使用したい場合でも、洗車道具や三角表示板などの車載備品をスマートに格納できる。 ラゲッジルームのフロアボード下には、実用的なアンダーボックスが備わる。3列目シートを展開した状態でも、荷室をフラットに使いたい場合でも、洗車道具や三角表示板などの車載備品をすっきりと収納できる。