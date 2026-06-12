フリースクールの子どもたちと向き合う教師の真意と葛藤を描くヒューマンドラマ

学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台に、教室長・浮田タツキと子どもたちの触れ合いを通じて、多様化する生き方に希望を見出していく物語。タツキの元妻・藤永優との関係修復を目指す息子・蒼空との複雑な関係、そして同僚の青峰しずくとの対比を通じ、本当の寄り添いとは何かを問いかける。絵に込められた無意識の思いや、音楽フェスでのボディーペインティングを通じて、子どもたちの内面の変化と成長を描く。

本作は、学校に行けない 子どもたち が安心して過ごせる フリースクール を舞台にしたヒューマン ドラマ である。 教室長である浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！ 」と、 子どもたち と遊んでばかりいる。

一方、同僚で真面目なスタッフの青峰しずくは、その「甘すぎる」姿勢を疑問に思うこともある。 しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに繋がっていく。 学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく過程が描かれる。 タツキは元妻・藤永優とともに、息子・蒼空との関係を修復しようと励む。

蒼空は飛び降りをした後ぐらいから、次第に手を上げるようになり、「本当はひどいくせに、いいヤツぶって…ウソついてんじゃねえよ！ 」「本当はどっちなんだよ！ 」と怒りをあらわに、タツキを押し倒す場面もある。 握った拳を振り上げるも、やがてその拳を下ろした蒼空に、タツキは何を言えずにいる。

三雲は、なぜタツキにイラ立つのか蒼空に尋ねるが答えは得られず、タツキが描いた海岸の絵をヒントにある思いに気付く。 タツキは、家族も仕事もすべて失ってから、ずっと一枚の海岸の絵を描き続けていた。 何度も描かれていた浜辺を走る一人の少年の姿は、ページが進むにつれて、次第に大きくなっていたのだ。 タツキは、その絵に無意識に込めていた蒼空への思いを実感する。

そんな中、「ユナカイ」ではまもなく開催される「ユカナイ音楽フェス」に向けて、横断幕を制作中である。 中庭で泥遊びに夢中になっている子どもたちの姿を見たタツキは、手や体に絵の具を塗って自由に描き合う「ボディーペインティング」で横断幕を作ろうとひらめく。 体いっぱいに色をまとい、好きなものを思いのままに描きながら全力でその瞬間を楽しむ子どもたちの姿を、ウッドデッキから静かに見つめている蒼空。 三雲は「ちょっとやってみないか？

」「モヤモヤした気持ちも吹っ飛んでスカッとするぞ」と、蒼空に優しく声をかける。 さらに、そこへ智紀たちもやってきて、躊躇する蒼空の手を引いて輪の中へ引き連れる。 こうした出来事を通じて、蒼空の心にも少しずつ変化が訪れるのであった





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