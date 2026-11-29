バルセロナのハンジ・フリック監督が記者会見でスペイン語を使用しない姿勢を再確認し、物議を醸している。一方、バルセロナはデポルティボ・ラ・コルーニャを5-1で破り、ラ・リーガ首位の座を固めた。

バルセロナ を率いるドイツ人指揮官 ハンジ・フリック 監督が記者会見で スペイン語 を使わないことをめぐり、再び議論が起きている。 フリックはカタルーニャのクラブを率いて3年目を終えようとしており、記者の質問に答えるためにメディアの前に頻繁に姿を見せているが、これまで スペイン語 で質問に答えたことは一度もない。

この話題が再燃したのは、デポルティボ・ラ・コルーニャ戦前の記者会見だった。 フリックは、スペイン語で話すにはまだ十分に気楽に感じられないと説明し、たとえアルコールを口にしたとしても挑戦するつもりはないと述べた。 そのうえで、そもそも自分は酒を飲まないため、その選択肢はあり得ないと記者たちに冗談を飛ばした。 会見は、リアソールで行われたラ・リーガ第14節の両チームの対戦を前に開かれたものだ。

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バルセロナは白星を重ねて首位の座を固めることを目指しており、一方のデポルティボは勝ち点15の12位でこの試合を迎えた。 バルセロナは実際に敵地で5-1の大勝を収めた。 前半にラミン・ヤマルとダニ・オルモが2ゴールを挙げると、後半にはハフィーニャが3ゴールを奪い、カタルーニャのクラブをラ・リーガ首位の座を固める勝利へと導いた。