バルセロナのフリック監督は主審の判定を不服とし、フェルミンの退場やヤマルへのファウルを指摘。後半の組織的プレーで2-2の引き分けに持ち込んだ背景を詳述。

FCバルセロナ の ハンジー・フリック 監督は、主審の対応について明確な異議を申し立てた。特にフェルミンの退場処置に関しては、具体的な発言が確認できなかったため、判定に至る経緯の不透明さを指摘している。この試合における監督の発言は、単なる敗因分析ではなく、審判による選手扱いへの強い不満が背景にある。

審判の視線とフェルミン退場の不明確さ

フリック監督は、主審の注意がバルセロナのベンチにしか向いていなかったと主張する。選手退場につながった違反を確認しようとして近づいた際、監督自身に対してイエローカードが提示されたことを強調した。この一連のやり取りにおいて、フェルミンが何と言ったのかは確認できておらず、関係者間の具体的な会話内容は不透明な状態にあると説明している。

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ヤマルへの無罰とPK失敗が試合を分けた

抗議の対象はフェルミンの退場にとどまらず、ラミン・ヤマルに対する判定にも及んだ。ドイツ人指揮官は、バルセロナのウイングが明らかなファウルを複数回受けながら、主審が笛を吹かずにプレーを続行させたと考えている。2点のビハインドを背負う原因となったタジョン・ブキャノンとオルワセイの2ゴールは、試合開始から7分間のバルセロナのミスによるものだと分析している。

スコアがチームの実力を完全に反映しているわけではないとフリック監督は述べる。前半終了までに点差を縮めるチャンスは存在し、その最たるものがラミン・ヤマルが獲得したPKだった。しかし、ヤマルはこの重要な機会を失敗し、試合に追いつく可能性はさらに低くなった。この結果、ハーフタイム明けにはパフォーマンスに明確な変化が訪れた。

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後半の組織的改善とジェラール・マルティンの貢献

フリック監督は、バルセロナのパフォーマンスに本当の変化が訪れたのは後半だと説明する。チームはより組織的になり、自らのスタイルを押し通せるようになったと語った。「後半ははるかに良いプレーができたし、より整った構造で戦えた」と振り返る。この構造の改善は、チームが主導権を取り戻し、ビハインドを跳ね返してリードを奪うことに直結した。

勝利は妥当なものだったとの確信を示し、向上したのは攻撃面だけでなく、組織や連動した動きにも及んだと指摘する。サイドバックに求められる役割は守備のみならず、攻撃の組み立てやチャンス創出への積極的な関与も含むと説明している。それが表れたのが57分の場面であり、カンセロのシュートがポストを叩いた後、ペドリとの連係から攻撃を展開した。

ジェラール・マルティンが蹴ったCKから1点を返すゴールが生まれたことで、チームは試合を振り替えった。この一連の流れは、監督が主張する「組織的な連動」が具体的にどのように試合を動かしたかの典型例となっている。後半の展開を通じて、バルセロナは単なる個人技ではなく、チーム全体の連携によって状況を変えていったのである。