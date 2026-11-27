バルセロナ監督フリック氏がレアル・マドリー監督アンチェロッティ氏との非連絡状態を批判。選手福祉を理由にクラブと代表の連携強化を求めた。

バルセロナ の ハンス・フリック 監督は、 ブラジル代表 の指揮を執る カルロ・アンチェロッティ 氏とのコミュニケーションが完全に断絶していることに対して強い不満を表明した。

フリック氏は、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でバルセロナがバクーのスタジアムにおいて、バイエル・サバハに対して4-1での勝利を収めた直後のインタビューで、この件に言及した。

Also read オープンワールド海賊サバクラ『ウィンドローズ』大型アプデ「Ashlands」新情報。倒しても骨を組み直して復活するスケルトンが登場！全海域に5種の敵船戦闘タイプも追加へ

フリック氏は「TNT Sports Brasil」に対し、選手たちの利益のためにクラブと代表チームの指導陣の間でより緊密な連携が必要であるにもかかわらず、アンチェロッティ氏とは何の連絡も取っていないと語った。

ドイツ人指揮官は、選手たちがコンディションを維持し、フィジカル面や技術面の状態を正確に共有するために、クラブと代表の監督間の定期的な対話が不可欠であると説明した。

過去の実績と比較した指導陣連携の重要性

フリック氏は、2021年から2023年までドイツ代表を率いた自身の経験を引き合いに出し、当時の監督たちとの連絡を欠かさなかったと振り返った。

彼は、現在のような指導陣同士の関係の欠如が、過密日程と多くの責務を抱える状況において、選手たちに好影響をもたらす可能性を秘めていると指摘した。

Advertisement

フリック氏は、指導陣間の関係が改善されれば、プレイヤーの健康管理とパフォーマンス向上に直接寄与すると考えているようだ。

この発言は、選手中心の姿勢を強調しながらも、現在のレアル・マドリー監督であるアンチェロッティ氏との距離感を明確に示す形となった。

アンチェロッティ氏のレアル・マドリーへの情熱と対比

一方、アンチェロッティ氏の行動は、同クラブとの深い関係に改めて注目を集めることとなった。

アンチェロッティ氏は去る9月3日、レアル・マドリーの本拠地バルデベバスを訪れた際の発言で、ブラジル代表監督としての訪問であると述べた。

彼は、長年を過ごしたクラブでの思い出をたどるとともに、負傷から回復途上にあったブラジル人選手たちの様子を確かめるためでもあったと説明した。

さらにモウリーニョとは今も連絡を取り合い、メッセージや意見を交換していることを明かし、ポルトガル人指揮官がレアル・マドリーにいることを喜び、その成功を願っていると語った。

バルセロナ内部での波紋とライバル関係の背景

この対比はバルセロナ内部で波紋を広げている。

フリック監督は、監督同士のコミュニケーションは個人的な関係や過去の所属先に限られるべきではなく、選手のためにすべての関係者に及ぶべきだと考えている。

その一方でアンチェロッティ氏はレアル・マドリーを自身の家族であり家だと語り、退任後は監督から、チームの試合を欠かさず追う一ファンになったと強調している。

Advertisement

スペイン紙はこれを、バルセロナ指揮官が訴えるコミュニケーション不足とは矛盾するものだと捉えている。

昨季のクラシコ完全制覇がもたらした緊張関係

両者の緊張の背景には、昨季の激しいライバル関係がある。

フリック氏は直接対決でアンチェロッティ氏に対して明確な優位を示し、バルセロナは両者が対戦したクラシコ4試合すべてを制した。

サンティアゴ・ベルナベウでの4-0の大勝、リーグ戦の後半戦での4-3の勝利に加え、スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝では5-2、コパ・デル・レイ決勝では延長戦の末に3-2で勝利している。

バルセロナはこれらの対戦をレアル・マドリーに対する4連勝で終え、16得点7失点を記録した。

この成績はフリック氏の就任1年目における戦術面での優位性を際立たせ、両指揮官の関係にさらなる緊張をもたらした。

欧州サッカー界における職業的関係の再定義

今回、アンチェロッティ氏とのコミュニケーション不足をめぐるフリック氏の発言は、単なる個人的な対立を超えたものとなっている。

この出来事は、クラシコの結果を超え、欧州サッカー界の名将同士の職業上の関係のあり方をめぐる新たな議論の扉を開いた。

今後、クラブと代表チームの連携プロセスがどう変化するか、注目すべき点である。