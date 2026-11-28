FCバルセロナのハンジ・フリック監督が、アトレティコ・マドリード戦への備えについて記者会見を行い、プレッシャーの受け止め方やペドリのコンディション、カサドへの評価など、チームの現状と今後の方針を詳細に語った。

FCバルセロナ の ハンジ・フリック 監督は、水曜日の アトレティコ・マドリード 戦を前に、相手が1日多く休養を取れるという事実について言及した。フリック監督は、この点について選手たちが言い訳にするつもりはないと毅然とした姿勢を示した。誰もが仕事の中でプレッシャーと向き合っており、バルセロナであること自体がその重みを意味すると強調した。

アトレティコマドリードとの戦いとプレッシャーの受け止め方

フリック監督は、選手たちにさらなる奮闘を求めることへの準備が整っているとの見解を示した。バルセロナと契約する時点で何が待っているか選手たちは理解しており、在籍することが特権でありキャリアの重要部分だと認識していると考えている。監督は、プレッシャーは大きいものの、タイトルを勝ち取った時の格別な感情をもう一度味わいたいと語った。過去2年間に感じた喜びを、街の通りでファンと祝い、サポーターを喜ばせたあの時のように再び体験したいという希望を表した。

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アトレティコ・マドリードが1日多く休養できることについて、フリック監督はこれを単なる環境の差ではなく、すべてのチームが直面するプレッシャーの一部として捉えている。バルセロナの選手たちは、その状況下でこそ真価を発揮すべきだと認識しており、監督もその覚悟を信頼している。この試合が、チームが再び頂点の感覚を取り戻すための重要な機会になると見なしている。

ペドリのコンディションとマルク・カサドの貢献

デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で出場時間を制限する可能性のあるペドリの状態について、フリック監督は詳細な説明を行った。ペドリは好調であり、100%の状態で出場可能であることを明かした。監督は、どの選手についても出場時間を事前に決定していないとし、他の選択肢も含めて試合の中で判断していくと述べた。チームの状況に応じて、最適なメンバー構成を選び取る柔軟なアプローチを取る方針だ。

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また、マルク・カサドに対しては高い評価を下した。フリック監督は、カサドがチームメイトに助言を行える存在であると称賛し、彼の非常にプロフェッショナルな姿勢を高く評価している。カサドのメンタリティと振る舞いは、どんなチームでも役立つものであり、ケガからの復帰を喜び、プレーすることを望んでいる。監督は、カサドについてポジティブなことしか言えず、素晴らしいサッカー選手であり特別なチームメイトであると強調した。

若手の将来性と感情制御、そして試合への集中力

U-17ワールドカップに出場したイブリマ・トゥンカラのチェックについて、フリック監督は肯定的な見方を示した。イブリマは大きな才能を持っており、今シーズンにプレシーズンに合流し、昨年もすでにトレーニングを共にしてきた。監督は、彼が並外れた才能の持ち主であることを認め、このチームで大きな未来が待っているとの確信を表明した。若手の育成と起用に強い意欲を持っていることがうかがえる。

バクーでサバフに4対1で勝利した後に見せた怒りについては、試合のコントロールができず終盤にミスを犯したことに起因すると説明した。ビジャレアル戦の序盤と同じようなミスが出たことが腹立たしかった理由だ。監督は、求められる形で試合をコントロールできなかったことへの不満を率直に語った。チームは犯すミスを減らすために取り組んでおり、その成果を次の試合で発揮することを目指している。

試合後に怒りを見せた理由について、監督はボールを蹴飛ばそうと思ったが、レッドカードをもらう可能性があるため思いとどまったと明かした。チームが集中している状態を好み、すべての対戦相手に敬意を払わなければならないと考えている。目標は勝利であり、それを達成したが、4対1ではなく4対0で勝望んでいたため、その差に腹を立てたという。選手たちの身体的な負担や走行距離については、とてもポジティブに感じており、今日のトレーニングが良かったと評価した。選手たちは試合の重要性を理解しており、これがチームの目標であり、集中を保たなければならないと締めくくった。