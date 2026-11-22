1872年創業のデンマーク家具ブランド「フリッツ・ハンセン」と、日本人デザイナー「浅川喜一朗」のシュタインが共同開発したコレクションが2026年11月に発売される。

1872年にデンマークで創業した家具ブランド「 フリッツ・ハンセン 」は、日本人デザイナーの 浅川喜一朗 が率いるファッションブランド「 シュタイン 」とのコラボレーションコレクションを発売する。この新シリーズは、2026年11月25日より店頭およびオンラインで販売が開始される。両ブランドの協業により、北欧のクラシックデザインと日本のストイックな美意識が融合した製品群が登場する。

セブンチェアとドットスツールの新色彩

今回のコレクションの基盤となるのは、フリッツ・ハンセンを象徴する二つの名作家具である。1950年代にアルネ・ヤコブセンがデザインした「セブンチェア」と「ドットスツール」が、シュタイン独自の素材感と色彩感覚で再解釈されている。セブンチェアはスペシャルエディションとして、ミックスグレージュとペールグレーの2色が用意される。一方、ドットスツールはグリーン、ペールグレー、ミックスグレーの3色展開となる。グレーを基調とした静謐なトーンの中に、ドットスツールのグリーンが鮮やかなアクセントとして配置され、視覚的な引き締まりを実現している。

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ファッションと家具の美意識の融合

製品ラインナップは家具にとどまらず、シュタインのファッションアイテムも含まれる。カウヌバックのジップショートジャケットや吊り編みのコットンスウェット、トートバッグが登場し、いずれも家具と共通するペールグレーやグリーンなどのカラーが採用されている。これにより、室内のインテリアと着用するファッションを同じ色で統一することが可能となり、生活空間における美意識の一体感を強調している。浅川喜一朗は、確かなものづくりと「無から有へ」のコンセプトを掲げ、2016年秋冬シーズンにブランドを立ち上げて以来、国内で支持を広げてきた経緯を持つ。

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浅川喜一朗の国際的な評価と歴史

浅川喜一朗は、2025年にパリで初のショーを開催するなど、国際的に存在感を強めている。さらに2026年にはパリ・メンズ・ファッションウィークの公式スケジュール入りを果たし、同年にはLVMHプライズのセミファイナリストにも選出された。このように世界から注目を集めるデザイナーが、長年の実績を持つフリッツ・ハンセンと手を組むことは、両ブランドのグローバルな影響力をさらに高めるものとなる。フリッツ・ハンセンは過去にアルネ・ヤコブセンやポール・ケアホルム、現代ではセシリエ・マンツやピエロ・リッソーニ、ハイメ・アジョンなどと協働し、時代を超えて愛されるデザインを生み出してきた歴史を持っている。

販売日程と購入方法の詳細

今回のコラボレーションコレクションは、2026年11月25日に伊勢丹新宿店本館5階のイセタンホームエッセンス デザインスタジオにて店頭販売が開始される。店頭での販売期間は一ヶ月間続き、2026年12月20日までとなっている。オンライン販売については、三越伊勢丹オンラインストアにて2026年11月25日の午前10時から配信が開始される。購入希望者は、公式ウェブサイト https://fritzhansen.com/ja からも詳細を確認し、アクセスすることができる。この製品は、使い手の暮らしとともに風合いを深め、使う時間のなかで自分のものになっていくというテーマに基づき開発されている。