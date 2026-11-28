ペドリはバルセロナで最も重要な選手の一人としての地位を固め続けている。GKを含めてチームで唯一、今シーズンの全試合に出場している選手となっており、その高い技術的価値と、ドイツ人指揮官ハンス・フリックが彼の能力に寄せる信頼を明確に示している。

若いながらも、 ペドリ はハフィーニャとともにチームの主要なリーダーの一人となった。 また、カタルーニャのクラブに加入して以来、際立った活躍を見せながらも、常に個人的な事情よりチームの利益を優先してきた選手でもある。

こうしたメンタリティーはクラブ内やロッカールームで高く評価されている。 またペドリは当初からフリックの信頼を得る選手の一人となったが、フリックは今シーズン、このワールドカップ王者のスペイン人スターへの接し方をある程度変えている。 ペドリはチャンピオンズリーグの全試合に先発出場し、ラ・リーガでも13試合中11試合で先発している。 しかし、フリックが彼を酷使しているように見えた過去2シーズンとは異なり、今シーズンはベティス、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、ビジャレアルとの4試合を除くすべての試合で途中交代している。

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現時点ではルイス・デ・ラ・フエンテ監督の構想において不可欠な先発選手とはみなされていないものの、ワールドカップ王者のスペイン代表で直近15試合連続出場を果たしている。 負傷に苦しんだ昨シーズン、ペドリは最高のフィジカルコンディションでワールドカップを迎えることができなかった。 そのため、フリックは今シーズン、出場時間を管理し、適切な休養を与えるという異なるアプローチを取ることを決めた。