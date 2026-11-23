ハンジ・フリック監督が、バルセロナの次戦バクー戦を前に、ラミン・ヤマルについて驚きの決断を下した。予想外の措置となっている。

主力選手のコンディション維持を優先するという明確なメッセージを込めた措置として、 バルセロナ は ラミン・ヤマル をスペインに残し、次戦のバクー戦に向けたアゼルバイジャン遠征に帯同させないことを決めた。

過密日程による絶え間ない負荷にさらされた数週間を経て、フィジカルコンディションを取り戻すための休養を与えることで、クラブと選手が合意した。 』によると、この決定はバルセロナ首脳陣と選手の合意によるもので、ハンジ・フリック監督率いるコーチングスタッフが進めるフィジカル負荷管理計画の一環だという。 連戦が続き、試合間の回復期間が短いことで、若きウイングが疲労を抱えるのを避ける狙いがある。

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同紙は、ここ最近の身体的負担の蓄積に加え、アゼルバイジャンで予想される気温の低下も、コーチングスタッフが同選手の状態に慎重に対応する要因になったと説明している。 ヤマルは、チームがあらゆる大会で頼りにする主力の一人とみなされている。 『スポルト』によれば、ヤマルはこの日の朝、バルセロナの練習施設で行われた「ジョアン・ガンペール」フェスティバルに姿を見せた。 ただし施設内に滞在した時間は長くなく、到着から10分足らずでその場を後にしたという。 その頃、クラブはチームのアゼルバイジャン遠征の準備を進めていた。