GOALが、バルセロナで活躍し、1994年のバロンドールに輝いたブルガリア人FW、フリスト・ストイチコフを紹介。卓越した才能と激しい気性を併せ持つ選手だった

フリスト・ストイチコフは、祖父と同じ名前であることを常に大いに誇りに思ってきた。 同時に、その名前が宗教と結びついていることも長く楽しんできた。1994年ワールドカップの期間中、彼はこう語った。

「この名前には、いつも上に一人のキリストがいて、下にも一人いる。 下にいるほうも奇跡を起こすんだ」 神への冒涜だろうか。 そうかもしれない。 だが、的を射ていたとも言える。

Advertisement

あの夏、アメリカでブルガリアが見せた戦いは確かに驚きであり、ストイチコフのプレーは天上のもののようだった。 もちろん、現役時代の彼は聖人ではなかった。 本人も認めているように、内には怒りを抱えていた。 その怒りが彼を競技の頂点まで押し上げた一方で、何度も一線を越えさせた。 1990年にはリーグ戦30試合で38得点を挙げ、ゴールデンシューを受賞。