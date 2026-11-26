柔道オリンピック金メダリストのテディ・リネール氏や元首相のマチュー・ドビルパン氏など、フランス大統領選へ複数の著名人が出馬を示唆している。しかし、伝統的な中道や左派候補の支持は分散しており、世論調査では極右の国民連合ルペン氏と強硬左派のメランション氏が引き続き首位を争う状況が続いている。

- 柔道のオリンピック金メダリスト、リゾート都市の市長、元首相──。 課題山積のフランスで、大統領選に新たに複数の著名候補者が名乗りを上げている。 しかし、選挙戦にいくぶんの話題を提供したとはいえ、いずれの候補も、世論調査でトップを走る極右 マリーヌ・ルペン 氏と、強硬左派の ジャンリュック・メランション 氏の優位を脅かすには至っていない。

この数週間に、五輪柔道で５個の金メダルを獲得したテディ・リネール氏が出馬の意向を表明したほか、ドビルパン元首相も名乗りを上げた。 カンヌ市長のダビド・リスナール氏も世論調査で支持を伸ばし、一部の調査ではフィリップ元首相を追い抜くなど、勢力図に変化が生じつつある。 社会党のロマン・エスケナジ議員はロイターに「政権を担ってきた政党が弱体化し、メディアの注目を集めることで候補者が台頭するケースが増えている」と指摘。

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「人々は『自分にもできるのではないか』と考える」と語った。 抗議デモに揺れ、政治家が膨らむ財政赤字の抑制に苦慮する中、多くの有権者は大統領選の顔ぶれに信頼感を寄せていないようだ。 フィガロ紙向けにオドクサが１１月１２日に実施した調査では、回答者の４分の３超が、候補の多さは「多くの人が自尊心を肥大化させている」ことを示していると答えた。 自由市場を重んじる保守派の同氏は最近のＲＴＬ・トルーナの調査で１１％を獲得し、９％のフィリップ氏を上回った。