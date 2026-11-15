フランス代表、テュラム欠場で招集されたシェルキが初ゴールで準々決勝進出決定

ジダン率いるフランス代表がトルコに大勝し、グループ首位で準々決勝進出を果たした。追加招集された20歳のFWラヤン・シェルキが代表初ゴールを挙げた。

フランス代表 は、 UEFAネーションズリーグ のグループ最終節でトルコ代表と対戦し、勝利を収めて準々決勝進出を決めた。この勝利により、フランスは勝ち点10を記録し、グループ首位でトーナメントに進出することとなった。

追加招集のFWが代表初ゴールを記録

試合開始80分、フランス代表は相手陣左サイドで対角フィードに反応し、内側のラヤン・シェルキにボールを落とした。シェルキはボックス左でリターンパスを受けると、正確な右足シュートでGKの股間を抜き、代表初ゴールを記録した。この得点が決勝点となり、フランス代表は試合に勝利した。

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20歳のFW、ラヤン・シェルキは、マルクス・テュラム（インテル／イタリア）の負傷離脱により追加招集された経緯を持つ。前節のイタリア戦でA代表デビューを飾ったばかりの若手は、代表2試合目という短い期間で嬉しい初ゴールを記録することに成功した。このゴールは、フランス代表の準々決勝進出に大きく貢献した。

選手とチームの反応と今後の展望

ゴールを奪った後のシェルキは、主審がゴールを認めた瞬間を「信じられないほど感動的な瞬間」と表現した。ケガをしていた時期のことも思い出したが、過去のこととして切り替え、これからは未来に目を向けていきたいと語った。家族も駆けつけ、親戚を含め大勢の人が集まったという。彼は、このユニフォームは家族全員のものであり、みんなで分かち合いたいと願っている。

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シェルキは、チームが勝ち点3を獲得する手助けができたことを素晴らしいと評価した。次の招集に向けて集中したいと考えており、レ・ブルーでより大きな存在になっていきたいと意気込んでいる。これほど優れた選手たちと一緒にプレーすれば、自然と良いパフォーマンスができるものだと考え、チームメイトと監督に感謝している。

グループ突破と次の代表活動への意気込み

フランス代表にとって、予選突破が最大の目標であった。このグループ最終節での勝利により、その目標を達成することができた。シェルキは、予選突破が達成できたことは最高だと述べている。これからは、次の代表活動期間に向けて集中していく考えだ。

ジネディーヌ・ジダン体制下での初黒星を喫したイタリア代表戦を経て、フランス代表は2位に転落していた。しかし、今回のトルコ代表戦での勝利により、グループ首位での準々決勝進出という目標を達成した。シェルキの初ゴールは、チームにとって象徴的な瞬間となった。

マルクス・テュラムの欠場とチーム体制

マルクス・テュラム（インテル／イタリア）の負傷離脱により、ラヤン・シェルキは追加招集された。テュラムの不在を補う形で招集されたシェルキは、デビュー戦に続く第二試合で得点を記録し、チームの勝利に貢献した。この活躍により、シェルキはチーム内での地位を確固たるものにする必要がある。

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ジネディーヌ・ジダン監督は、シェルキの活躍に対して肯定的な見解を示している。チーム全体の連携と、個々の能力の発揮が勝利につながったことを強調している。今後も、この調子を維持し、次の試合に向けて準備を進めていく方針だ。

フランス代表は、準々決勝に向けての準備を急いでいる。シェルキをはじめとする若手選手の活躍が期待されている。チームとしての一体感を高め、次のステージでより良いパフォーマンスを発揮することを目指している。