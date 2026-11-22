ミドルズブラーのフランクリン・ランパード監督は、日本代表復帰でブラジル戦で決勝点を挙げた本田圭佑の活躍を賞賛。プロ意識の高さと絶好調ぶりを理由に先発起用した経緯を明かした。

ミドルズブラー の フランクリン・ランパード 監督は、 日本代表 に復帰し ブラジル代表 戦で決勝ゴールを決めた 本田圭佑 選手の活躍を高く評価した。監督は本田選手の専門的な姿勢がチームメイトにとって最適な手本になっていると語っている。5年間 日本代表 から遠ざかっていた間も、監督とスタッフ全員が彼を誇らしく思っていたという。

本田圭佑の代表復帰とプロ意識

監督によれば、時差ボケが唯一の懸念材料ではあったものの、本田選手ならプロフェッショナルとして完璧に対処できると確信していた。現在の素晴らしい調子を考慮すれば、ピッチでプレーさせない理由はないと判断した。本田選手は試合終了まで走り抜け、観衆を魅了する素晴らしいプレーを見せたという。

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イギリスメディアが伝える監督の視点

イギリスのスポーツメディア『スカイスポーツ』へのインタビューで、ランパード監督はさらに詳細な所感を述べている。本田選手のゴールは素晴らしく、見事なフィニッシュだったと強調した。現在の彼はそのような状態にあり、プロ意識、懸命な努力、才能のすべての面でチーム全員の模範となっている。

監督は本田選手が結果を出せたことを心から嬉しく思っていると明かした。彼の人間性が良いことで、指導しやすく非常に取り入れやすい選手だと評している。数年間招集されていなかった日本代表に復帰し、ブラジル戦で決勝ゴールを記録してきた経緯が、その決断を支えている。

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長距離移動とコンディション管理

週の半ばに長距離移動を行って戻ってきたばかりだったため、試合前は時差ボケが少し心配されていた。しかし、本田選手が間違いなく絶好調であることがわかっていた。選手がこれほどまでに勢いに乗っている状況では、彼をそのままピッチに送り出すべきだと監督は結論づけた。

監督は本田選手が特別なプレーを見せてくれたことを指摘し、そのパフォーマンスの質の高さを再評価した。代表帰りの疲労が懸念された中でも、彼のプレー品質が優先され、先発起用という重要な決断が下された。この判断がチームにプラスの影響を与えたとの見方もある。

チームへの影響と今後の展望

本田選手の復帰と得点は、ミドルズブラーの選手たちにとって大きな励みとなっている。彼の姿勢はチームの雰囲気を変え、より高いレベルでのプレーを促進している。監督の信頼が厚い本田選手は、今後の試合でも継続的に起用されることが期待されている。

日本代表での活躍が国内だけでなく、イギリスのクラブでの評価も高まっている。専門家の間では、彼の経験と技術がミドルズブラーの攻撃ラインを強化する鍵になると分析している。来月の試合でも、彼のコンディションが鍵を握ると報じられている。